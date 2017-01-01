Не утонем: Во время ливня на улицах Риги работает спецтехника

В Риге c самого утра идет сильный дождь. На городских улицах собирается вода. Огромные лужи становятся причиной дорожных заторов. Поэтому 11 специализированных машин отправились в наиболее критические места. Насосами они откачивают воду и проверяют, не забилась ли ливневая канализация.

Сегодня на улицах Риги в непрерывном режиме (в случае необходимости, то и круглосуточно) дежурят все 11 специализированных машин.

Как правило, больше всего воды скапливается на К. Улманя Гатве под путепроводом, на Виенибас гатве у Детской больницы, на улицах Нометню и Рушану, на улице Катлакална у кольца 22 автобуса, на улице Илукстес, проспекте Виестура и в нескольких других местах.

В случае затопления улицы Департамент сообщения Рижской думы призывает информировать по бесплатному номеру 80003600.

На место выедет техника, которая откачает воду.

Актуальную информацию о заторах можно получить

Однако стоит учесть, что в условиях мощных осадков даже полностью функционирующая канализация может не справиться с объемом сточных вод. Так же, как если резко вылить ведро воды в раковину, она уйдет постепенно, а не моментально.