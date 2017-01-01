В конце сентября пройдет праздник улицы Сканстес

Предприятия, культуры и образовательные учреждения, расположенные в районе улицы Сканстес, договорились 27 сентября организовать общий праздник улицы.

Захватывающие мероприятия по безопасности с Государственной пожарно-спасательной службой, возможность бросить вызов футболистам FS Metta, шоу-программа Street Warriors, импровизированные выступления и местные музыканты – это только часть праздничной программы улицы Сканстес, которая будет доступна посетителям на протяжении всего дня бесплатно.

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Праздник окрестностей Скансте организован с целью рассказать о возможностях для жителей Скансте, создавая чувство сопричастности и содействуя появлению инициатив, совместно создавая современную визитную карточку района.

Мероприятие организует Общество свободных художников Pieaugušie bērni в сотрудничестве с Рижской средней школой Ханзас и Агентством по развитию Скансте. Проект софинансируется Департаментом образования, культуры и спорта в рамках программы интеграции.