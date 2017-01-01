Латвия тонет: ливень стихнет к вечеру, но осадки не прекратятся (фото, видео)

По всей стране продолжаются проливные дожди. В некоторых регионах возможно затопление низин рек и лугов, а в Риге за день выпадет самое большое количество осадков за последние 4 месяца. Ливень парализовал движение всего транспорта в Риге, всюду огромные пробки.

Как уже сообщалось, во второй половине ночи и с утра понедельника через Латвию проходит обширная зона облачности и интенсивных дождей. В течение ночи больше всего осадков вылилось в юго-восточных регионах, а также в Земгале и Латгалии, где в понедельник к 9 часам утра уже выпало 20-30 мм осадков. Особенно дождливо было в Резекне.

Синоптики: это рекорд

Синоптик Лаура Круминя прогнозирует, что в течение дня на большей части территории будут наблюдаться сильные дожди с количеством осадков до 40 миллиметров. В отдельных регионах в центре Латвии существует вероятность 50 миллиметров дождей.

Интенсивные дожди приведут к затоплению низких мест не только в долинах рек, но и на лугах, стремительно будет повышаться уровень воды в реках.

Ожидаемое количество осадков составляет 35-45 миллиметров. Круминя добавила, что в течение минувшего лета такого интенсивного дождя в Риге ещё не наблюдалось.

В социальных сетях появляется много фото- и видеоматериалов, на которых запечатлены сегодняшние, вызванные ливнем, потопы:

Šonakt dīķī noskaloja ievu. Nezinu kā izvilkt. Vēl vienu, drošības labad, nozāģēju. Pie pirts var pieiet tikai gumijas zābakos :( #pludi pic.twitter.com/mSnSPId5Dj— Dmitrijs Oļehnovičs (@Olehnovics) 17 сентября 2017 г.

В течение дня дождливая зона передвигается к северу. Интенсивность осадков начнёт уменьшаться вечером понедельника.

В понедельник вечером и в ночь на вторник ожидается северный и западный ветер, его скорость в порывах достигнет 15-20 м/сек. Во вторник будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер, порывы которого составят 8-13 м/сек.

Во вторник во многих региона ожидаются кратковременные дожди, ночью на востоке Латвии - продолжительные. Будет преимущественно облачно. Температура воздуха ночью составит от +8 до +13 градусов, во второй половине дня - от +12 до +16 градусов.

Карта осадков в Латвии в реальном времени

Вся Рига в пробках

Как уже писал Русский TVNET, из-за сильного дождя на рижских улицах собирается вода.

Огромные лужи становятся причиной дорожных заторов.

Пробки во время дождя в столице Латвии уже успели стать своеобразной «классикой жанра» и регулярной проверкой на прочность рижских автоводителей. Читатели TVNET сообщили, что их дорога по Юрмальскому шоссе от аэропорта «Рига» до т/ц Spice в 9 часов утра заняла ровно 50 минут.

Пользователи соцсетей делятся своими наблюдениями о ситуации на столичных дорогах:

Nokrišņu prognozes pirmdienai joprojām mainās. HIRLAM stiprāko lietu iepriekš prognozēja Kurzemē, tagad - Latgalē, Vidzemē, Zemgalē.— Jānis Trallis (@meteozinas) 17 сентября 2017 г.

Lietus un atkal avārijas, sastrēgumi...— Andris Gailitis (@agailitis) 18 сентября 2017 г.

Дождь. Вся Рига в пробках. Люди, что вы будете делать когда снег выпадет?

Не умеешь водить в плохой погоде - сиди дома!— Madara (@madarellla) 18 сентября 2017 г.

Об актуальной ситуации на дороге в режиме «онлайн» можно узнать здесь

В Риге существенно опаздывает общественный транспорт

Из-за продолжительного дождя, рижанам следует считаться, что общественный транспорт отстает от графика, сообщает предприятие Rīgas satiksme. Из-за обильных осадков движение в городе замедлено и осложнено.

По данным «Ригас сатиксме» , автобусы опаздывают примерно на 50 минут, троллейбусы – на 40, трамваи на 15 минут.

Предприятие указывает, что на перекрестке улиц Букулту и Ганибу дамбис огромная лужа на рельсах, которую 5-й трамвай пока проезжает, но как пойдут дела дальше – прогнозировать трудно.

Также сообщается, что погода внесла коррективы в график движения 2-го автобуса. С улицы Абренес 2-1 автобус будет курсировать до Ганибу Дамбис, далее по улице Ханзас, Сканстес, Дунтес, Дамбья до завода RER. Из Вецмилгрависа автобус поедет до завода RER, далее по улице Дамбья, Дунтес, Сканстес и Ханзас, далее – по маршруту.

Спецтехника пытается спасти Ригу

В столице 11 специализированных машин отправились в наиболее критические места. Насосами они откачивают воду и проверяют, не забилась ли ливневая канализация.

Как правило, больше всего воды скапливается на К. Улманя Гатве под путепроводом, на Виенибас гатве у Детской больницы, на улицах Нометню и Рушану, на улице Катлакална у кольца 22 автобуса, на улице Илукстес, проспекте Виестура и в нескольких других местах.

В случае затопления улицы Департамент сообщения Рижской думы призывает информировать по бесплатному номеру 80003600.

На место выедет техника, которая откачает воду.

Однако стоит учесть, что в условиях мощных осадков даже полностью функционирующая канализация может не справиться с объемом сточных вод. Так же, как если резко вылить ведро воды в раковину, она уйдет постепенно, а не моментально.