Коньки - 1500€, час льда - 200€: сколько стоит вырастить фигуристку?

С наступлением нового учебного года латвийские родители стоят перед выбором - в какую спортивную секцию отдать своих детей, какому виду спорта отдать предпочтение. На протяжении всей осени Русский TVNET будет рассказывать об опыте латвийских родителей, чьи дети занимаются тем или иным видом спорта. Сколько стоят занятия «для здоровья» и профессиональные тренировки с прицелом на участие в международных чемпионатах и соревнованиях? Рубрику открывает отец 11-летней спортсменки и бывший фигурист Дмитрий Шандро.

Дмитрий начал заниматься фигурным катанием в 3 года, а свою дочь Арианну «поставил на коньки» с 2 лет и 7 месяцев. Сейчас девочке 11 лет, она занимается у тренера, которая когда-то тренировала её отца.

Занятие фигурным катанием - это регулярные тренировки, как правило, 6 раз в неделю.

Один час в день занятия проходят на льду, еще час - сухое занятие. В общей сложности «спаренная» тренировка длится два - два с половиной часа.

Одним из критериев выбора спортивного клуба, где занимается юная фигуристка, - то, что он находится рядом с домом. Кроме того, нередко из школы ребенка забирает сама тренер. Дмитрий комментирует: «Очень важно, что тренер иногда возит на тренировки нашу дочь, она вовлечена с процесс, я бы не смог позволить такое количество занятий из-за нехватки времени».

Спорт - это дорого!

"Фигурное катание является не профессиональным, а любительским видом спорта, хотя с этим термином можно поспорить. Если мы возьмем "верхушку" взрослых профессиональных фигуристов, то это спортсмены, которые тренируются 30 часов в неделю - практически полную рабочую неделю. При таких нагрузках можно приготовить серьезного соревновательного спортсмена. В Латвии все это также возможно, однако не следует забывать - "час льда" стоит 200 евро.

В Латвии родители обычно "скидываются" и совместно покупают то количество льдов, которое они могут позволить. Если объяснять на пальцах, это выглядит так - Вася покупает час льда, Миша покупает час льда. Потом ребёнок Миши приходит на тренировку с ребенком Васи, а сын Васи - на тренировку с сыном Миши",

- рассказывает Дмитрий.

Кроме того, помимо «покупки льда» родители, желающие вырастить из своих детей профессиональных спортсменов, должны добавить в список своих затрат пункт «зарплата тренеру».

Суммы здесь варьируются. Однако следует принимать во внимание, - чтобы подготовить спортсмена, необходимы частные уроки один на один с тренером, а не групповые занятия.

Сколько стоят услуги тренера?

Дмитрий рассказывает - у не очень хороших специалистов стоимость часа занятий составляет примерно 10-15 евро. «В свою очередь тренера, которые могут дать тактико-технические инструменты, сложноооборотистые прыжки, комбинированные вращения, скольжения берут от 25 евро за час тренировки. Мне известно, что в России есть специалисты, которые «стоят» и 100 евро за час, и есть люди, которые им эти деньги платят», - рассказывает отец латвийской фигуристки.

Как вести себя родителям спортсменов?

По наблюдениям Дмитрия, 80% родителей, отдающих своих детей в тот или иной вид спорта, в том числе на фигурное катание, не являются специалистами. "Из оставшихся 20% около 15% считают, что они что-то знают, но, как правило, это не так.

Выступление ребенка на соревнованиях в равной мере зависит как от поставленной техники, так и от моральной готовности соревноваться.

Есть хорошая шутка - для тренера лучшие родители, это такие родители, имена которых он не знает. Если они ничего не понимают в спорте, они либо не должны вообще вмешиваться в процесс, либо это должно быть партнерство с тренером - нельзя перетягивать ребенка как одеяло",

- комментирует он.

Сколько стоит инвентарь?

Логично, что стоимость коньков для детей, которые занимаются фигурным катанием «для здоровья» и для тех, кто принимает участие в соревнованиях, сильно отличается. Коньки для фигуристов, выполняющие «два оборота» и более сложные элементы, стоят начиная от 500 евро. Есть коньки за 700 и даже 1500 евро.

Однако здесь, по словам Дмитрия, всё же удается сэкономить - детские профессиональные коньки и костюмы можно продать, потому что нога детей быстро растёт, за время эксплуатации коньки просто не успевают прийти в негодность.

Тоже самое касается и платьев для выступлений.

Обычный скромный наряд для чемпионата Латвии можно приобрести за 70-150 евро. Платье, расшитое кристаллами Swarovski для соревнований мирового уровня может стоить более 1000 евро.

В сухом остатке семья 11-летней Арианны на её спортивные занятия тратит около 400 евро в месяц. Сэкономить удается потому, что Дмитрий иногда сам тренирует свою дочь.

Легко ли талантливому ребёнку стать успешным спортсменом в Латвии?

К сожалению, талантливому ребенку, чьи родители не могут позволить себе ежемесячно тратить на его спортивную карьеру внушительные суммы, стать чемпионом практически невозможно.

Дмитрий рассказывает: "Когда-то в Латвии была спортивная школа, которая финансировалась государством. Сейчас похожая система работает в Белоруссии. Были различные кружки, куда родители водили своих детей два раза в неделю - для поддержания мышечного тонуса. На такие тренировки приходили люди из спортивной школы, искавшие талантливых детей, способных стать конкурентоспособными спортсменами.

Глядя на группу детей, они выделяли наиболее способных из них и обращались к родителям со словами: «Вы знаете, я вижу перспективу в вашем ребенке, предлагаю ему попробовать заняться спортом профессионально».

Такие дети отбирались в спортшколу, за льды способных фигуристов платило государство. Если они показывали хороший результат, их начинали возить на соревнования, которые оплачивала спортшкола. Тех, кто результат не показывал, отчисляли. В Латвии сейчас такого нет - у нас всё упирается в возможности родителей. Если они не в состоянии платить суммы, как минимум, с двумя нулями, у ребенка ничего не получится".

Если вы задумываетесь о том, что хотите отдать своего ребёнка на фигурное катание, получить полезную информацию и выбрать спортивный клуб можно пройдя по ссылке:

Latvijas Slidošanas Asociācija

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