Известный футуролог побывал в Риге и дал рецепт для процветания Латвии. Поверим?

Как технологии уже через 10-20 лет изменят наш мир, что ждет наших детей и почему эпоха нефти закончится уже скоро - об этом и о многом другом на конференции Латвийской железной дороги, которая проходила в минувший четверг, рассказывал известный футуролог из Швейцарии Герд Леонард. Rus.db.lv побывал на конференции и сегодня рассказывает о том, каким будет мир через каких-то 10-20 лет.

Наши дети не будут знать, что такое ксерокс. Они не будут водить машину, потому что дроны прочно войдут в нашу жизнь. Кажется, что роботы полностью вытеснят нас из трудового процесса. Коровы будут сами себя доить через соединенные между собой 100 тысяч доильных аппаратов, а в международных перевозках, похоже, не будет смысла, так как все будет печататься на 3D-принтерах.

Через 10 лет нефть будет не нужна миру, поэтому те, кто вкладывает в развитие нефтепроводов, сейчас теряют деньги.

Рак победят на уровне генной инженерии, а за 20 ближайших лет человечество изменится примерно настолько же, насколько оно изменилось за последние 300 лет. Таким видит будущее технологического процесса футуролог Герд Леонард. О том, какие могут возникнуть проблемы в таком бешеном пути развития, эксперт рассказал отдельно.

Развитие технологий, считает эксперт, происходит поистине безумными темпами, но при этом развитие самого человека и общества остается линейным. По этой причине мы уже во многом доверяем технике, а не людям, полагая, что техника никогда не подведет. Но хотим ли мы, чтобы машины определяли наше будущее? И есть ли тут этика?

Эксперт приводит пример: сейчас люди пользуются поисковиками, чтобы найти лучший ресторан в городе. Но уже лет через 5 в этом не будет надобности - поисковик будет за нас знать, куда мы хотим пойти поужинать, сколько денег потратить на ужин и даже бронирование столика - это будет уже не наша забота.

То есть не технологии внедряются в нас, а мы - в них.

Все, что можно автоматизировать, будет автоматизировано: водители и пилоты станут не нужны, а роботы заменят людей на работе. На данный момент существует масса сфер, которые еще не автоматизированы. Проблема, которая возникает при этом, давно описана фантастами: человечество и технологии начинают сотрудничать невероятно тесно, но проблема в том, что у технологий нет этики. Возьмем в качестве примера самоуправляемые машины: если на дороге перед компьютером окажется мужчина на обочине или мать с ребенком и при этом сбить кого-то придется в любом случае – кого он выберет?

Такие вопрос, считает эксперт, не должна решать машина. Потому что она лишена этики. И точно машина не должна управлять военными объектами и оружием.

По прогнозам эксперта, 90% развития технологий в мире окажет позитивный эффект на человечество, но по остальным 10% могут возникнуть вопросы именно этического характера. Поэтому нужно приветствовать развитие технологий, но не превращаться в их придаток.

Что же касается Латвии, то эксперт подчеркнул, что маленьким странам нужно быть особенно гибкими.

«Если вы не знаете, что произойдет с вами через 5 лет, то проблемы вас ждут уже через 2 года, - говорит он.

- Поэтому если вы хотите стать богатыми, то вам нужно понять, что будет приносить вам деньги через 5 лет, а не сейчас. Смотреть на сегодняшние доходы вообще не надо, надо думать о будущем. И начинать сейчас создавать это будущее, иначе проиграете!».