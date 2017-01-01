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Из-за дождя протекают окна на крыше нового корпуса больницы Страдиньша

LETA
Корпус А | Фото: Evija Trifanova/LETA

Из-за длительных дождей появились протечки в окнах на крыше нового корпуса Клинической университетской больницы им. Страдиньша, но работе больницы это не мешает, рассказала агентству ЛЕТА руководитель отдела больницы по связям Ласма Силе.

Течь возникла в фойе корпуса. Вода с высоты примерно четвертого этажа льется на пол. Пока что ее собирают в ведра.

Коридор широкий, и люди могут свободно обходить это место.

Силе напомнила, что на здание действует гарантия, и все повреждения должны устранять строители - компания «SBRE», которая о происходящем уже информирована.

Здание сдано в эксплуатацию в конце марта.

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