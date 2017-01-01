Даже гордость Латвии Вике-Фрейберга считает: хватит уже детей-неграждан!

С ее точки зрения, никто не может отказывать в гражданстве детям, родившимся в свободной Латвии, и Сейм должен поддержать инициативу президента Раймонда Вейониса о прекращении предоставления детям статуса негражданина.

Вике-Фрейберга считает тем не менее, что предложение Вейониса нужно сформулировать иначе. «Мы отказываем в гражданстве тем, кто родился в период оккупации. Но с тех пор, как мы являемся независимым государством, у нас нет никаких - ни юридических, ни моральных - прав отказывать в гражданстве детям, родившимся в свободной Латвии», - сказала экс-президент.