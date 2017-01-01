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Пейте осторожно: после дождей в воде может быть всякая гадость

LETA
Иллюстративное фото | Фото: Flickr.com/Michael Hamann

Инспекция здравоохранения призывает людей на территориях, где прошли особо сильные дожди, обратить внимание на качество питьевой воды.

Особенно осторожным следует быть при использовании местных источников воды и мелких колодцев. Клиенты централизованной системы водоснабжения могут чувствовать себя в большей безопасности, так как подземные скважины более защищены, заявили в инспекции.

Из-за сильных дождей

места добычи питьевой воды могут быть загрязнены наземными водами, нередко и канализационными.

Поэтому инспекция рекомендует употреблять кипяченую или фасованную воду там, где дожди были особенно сильными. После окончания наводнения колодцы и погреба нужно вычистить.

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