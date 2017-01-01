Латвийцам могут дать право распускать свои самоуправления

У граждан Латвии появится возможность инициировать референдум в местных самоуправлениях. Авторы инициативы считают, что такой закон позволит жителям не только влиять на решения местных дум, но и даже распускать их. Во вторник соответствующий законопроект рассматривают в комиссиях Сейма.

В Юрмале на проспекте Межа в Дзинтари стоит сосновый лес. Эти 12 гектаров принадлежат местному самоуправлению. В Юрмальской думе решили вырубить этот участок и построить на его месте медицинский центр. Против этого выступило Общество защиты Юрмалы. Руководитель общества защиты Юрмалы Улдис Кронблумс уверен: если бы у жителей Юрмалы была возможность инициировать референдум по вопросу участка леса, то они бы этим правом воспользовались. «Мы могли бы решить – надо там строить что-то или нет. Или, во всяком случае, уточнить цели строительства. Например, только центр медицины, а то сейчас там разрешено строить и гостевой дом, а гостевой дом в Юрмале – это по сути жилой дом».

Общество защиты Юрмалы стало инициатором законопроекта «Закона референдумов в местных самоуправлениях». Сегодня его будут рассматривать в парламенте. Депутат Сейма Ромуалдс Ражукс считает: "Такой референдум дал бы возможность общественности скорректировать решения думы, когда они, по мнению большинства, противоправные.

На мой взгляд – это хорошее средство выражения демократических стремлений».

Советник Латвийского союза самоуправлений Марис Пукис отмечает, что инициировать референдумы никогда не было запрещено. Однако они носили консультативный характер, то есть волеизъявление жителей власти могли не учитывать. В случае с законом о референдуме, принятое на нем решение обязательно для исполнения: «Была опасность дать народу возможность голосовать за вопросы, которые дума не имеет права сама решать. А если так, то пришлось и сужать круг вопросов, по которым можно инициировать референдум».

В итоге таких вопросов осталось четыре - стратегия долгосрочного планирования самоуправления, территориальное планирование, строительство публичных зданий и роспуск думы. Для того, чтобы инициировать референдум, по первым трем вопросам необходимо собрать не менее 15% голосов тех избирателей, которые участвовали в последних муниципальных выборах.

Если же вопрос коснется роспуска думы,

то здесь понадобится голоса 30% избирателей, участвовавших в последних муниципальных выборах.

Глава Центральной избирательной комиссии Арнис Цимдарс считает, что референдум – завершающий этап активности жителей, а с ней у нас проблематично: «Необходимость такого решения вопросов стоит ребром в Юрмале. В других местах даже, когда выдвигаются на обсуждение какие-то вопросы, то отзывчивость местного населения недостаточно велика, чтобы считать, что все с этим согласились и поняли о чем речь идет. То есть там далеко до референдума».

Председатель комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям Сергей Долгополов отметил, что для того, чтобы проводить референдумы по одному из четырех вопросов, нужно будет дополнительно поработать над регистром избирателей: «Перевести регистр из спящего в режим постоянного действия. Сейчас данные регистра обновляются лишь в те дни, когда проводятся выбора в самоуправление или Европарламент. Для постоянного действия потребуются определенные программы, ресурсы, хотя бы минимальный штат работников».

Рассмотрением этого законопроекта занимался еще Сейм прошлого созыва. У депутатов было множество дискуссий по содержанию законопроекта.

К настоящему моменту спорных вопросов не осталось.