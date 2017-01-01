В Огре из-за дождей прорван новый понтонный мост

В 14 часов в самоуправлении состоится совещание о том, что делать дальше, но уже сейчас полиция ограничила вход на мост по обе стороны реки.

Из берегов вышла речка Абзе, отрезав от мира один дом. Также в крае затоплены поля.

Мост за 166,9 тыс. евро построила эстонская фирма «Top Marine». Он устанавливается на летний сезон, а на зимний снимается.

Как уже сообщал Русский TVNET, по информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, после дождей в понедельник почти на всей территории Латвии в реках продолжается повышение уровня воды, местами стремительное.

Во вторник повышение уровня воды продолжится в реках Видземе, Латгале, Земгале и южной части Курземе. Дороги могут быть размыты.

В Вайдаве возле Апе уровень воды с понедельника вырос на 1,2 м, в Тирзе более чем на метр, в реке Огре на неполный метр. Уровень воды в реках Видземе уже выше, чем после дождей в августе и конце сентября. Местами превышена максимальная отметка весеннего половодья. В Гауе возле Валмиеры уровень воды на 1,6 метра выше, чем месяц назад.