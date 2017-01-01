Минобороны Латвии могут пригодиться бывшие объекты Советской армии

С учетом стремительного развития Земессардзе и усиленного присутствия союзников в Латвии Министерство обороны планирует развивать существующие военные полигоны, но вместе с тем оценивает возможность для учений использовать и бывшие объекты Советской армии, сказал журналистам после заседания парламентской комиссии парламентский секретарь Минобороны Виестурс Силениекс.

На сегодняшнем заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, которое прошло за закрытыми дверями, обсуждалось развитие военных полигонов Национальных вооруженных сил.

Как рассказал после заседания комиссии Силениекс, новые полигоны в ближайшие годы строить не планируется, однако Министерство обороны оценивает возможность для учений использовать бывшие объекты Советской армии или другие неиспользуемые объекты, соответствующие этим целям, если поблизости уже давно не живут гражданские лица.

«Все эти объекты известны, но сейчас надо смотреть стратегически и оценивать, какие из них использовать проще всего и с наименьшими вложениями.

Оцениваются бывшие карьеры, которые можно использовать для учебных стрельб»,

- пояснил Силениекс.

Он добавил, что, создавая подобные места для учений, надо руководствоваться принципами разумного хозяйствования, чтобы вне учений эти территории могли использоваться жителями, например, для ведения сельского хозяйства, охоты, сбора грибов и ягод.

Полигон в Адажи очень загружен, пояснил парламентский секретарь, поэтому надо развивать уже существующие полигоны, например, «Межа Мацкевичи» в Даугавпилсском крае. Развитие полигонов необходимо, так как Латвия получит новые гаубицы и ракеты «Stinger», и необходимо расширить зону безопасности.

В прошлом году Минобороны сообщило, что будет развивать полигон в Юрмалциемсе (Ницский край), который станет альтернативой морскому полигону в Шкеде, где проходят учения по противовоздушной обороне.

Два полигона создаются в Курземе - в Гробине и Скрунде. В Скрунде уже сейчас проводятся учения по ведению боя на застроенных территориях, однако в будущем это место планируется развивать.