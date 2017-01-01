Уменьшился оптимизм жителей Латвии относительно развития страны, сообщила руководитель по связям «Baltic International Bank» со ссылкой на последний опрос «Латвийский барометр Baltic International Bank».

С началом осени оптимизм населения значительно уменьшился. Респонденты критически оценили и развитие общей ситуации в Латвии (-6 пунктов), и изменения в ее экономическом положении (-4 пункта).

Прогнозы материального положения семей, перспектив работы и оценка работы правительства остались без изменений.

Оценка общего развития ситуации в Латвии снизилась с -25 до -31 пункта, оценка развития экономики - с -28 до -31, а оценка изменений в экономическом положении - с -18 до -22.

Во второй части опроса выяснялось мнение жителей о латвийской системе здравоохранения и здоровом образе жизни. Результаты второй части будут представлены в четверг, 21 сентября.