В этом году во время каникул работало больше школьников, чем в прежние годы

В реализованных Государственным агентством занятости (ГАЗ) мероприятиях трудовой занятости школьников во время летних каникул в этом году участвовали 4969 человек, свидетельствует информация ГАЗ, с которой сегодня ознакомилась подкомиссия Сейма по занятости

В 2016 году в этих мероприятиях участвовали 4239 школьников, в 2015 году - 3804. Число участвующих в этой программе работодателей сократилось с 467 в 2015 году до 351 в 2017. Среди самых активных работодателей была компания «Maxima», предложившая школьникам 447 рабочих мест. Самыми популярными среди школьников профессиями были профессия подсобного рабочего (1369 школьников), помощника продавца (597), рабочего по благоустройству (358).

По информации самоуправлений, дополнительные возможности работы минувшим летом были обеспечены 4800 школьникам.

В мероприятиях трудовой занятости во время летних каникул могут участвовать учащиеся общеобразовательных, специальных или профессиональных учебных заведений в возрасте от 15 до 20 лет.