Лиепайчанин: наши деньги на похороны Вани Берладина были «прикарманены» волонтером

В портал liepajniekiem.lv обратился читатель, который рассказал, какая неприятная ситуация произошла с деньгами, которые собирались на прощание с пропавшим в Лиепае 5-летним Иваном Берладином. Человек, который взялся за сбор, якобы потратил пожертвованные деньги на собственные цели и их пришлось «выбивать» с боем.

Представитель группы поисковиков-волонтеров «LBG.lv» Волдемарс Линде рассказал: «Учитывая, что семья Вани относилась к малобеспеченным, нам пришла идея собрать деньги, чтобы мальчик был достойно похоронен, собирали деньги на цветы, венки... Деньги собирал один из волонтеров, предложив перечислить на его счет. Жители конечно откликнулись - дарили от 1 до 200 евро - это приблизительно 70 человек.

В общей сложности собрали 2000 евро. Когда появилась информация, что семья после помощи самоуправления отказалась от денег людей, сбор средств приостановили«. - рассказал Линде. - Финансы надо было вернуть пожертвователям, а сколько денег было в итоге, знал только Виктор, мы ему доверяли. Позже оказалось, что кто-то получил свои кровные обратно, ну а кто-то нет».

Позже мужчина по имени Виктор объяснил, что, мол, перепутал счета и случайно потратил эти деньги. Он пообещал перечислить все на счет и в течение 2 дней вернуть деньги всем, но этого не произошло.

«После напоминаний он все же начал выплачивать всем до конца. Он утверждает, что все вернул - есть и чеки и распечатки. Им была написала и объяснительная в полицию», - сообщил Линде

Проблема вроде бы решилась, но Линде не скрывает огорчения: «Мы, делая такую важную работу, доверяли этому человеку, а он ходит вокруг да около и утверждает, что его обвиняют...».

Как уже сообщал наш портал, полиция получила заключение судебно-медицинских экспертов о причине смерти пропавшего этим летом 5-летнего Вани Берладина.

Как отмечено в заключении, смерть наступила от действия на организм пониженной температуры, то есть мальчик в лесу замерз до смерти... Но точное время смерти определить не удалось. Расследование на этом не заканчивается и продолжается, сообщили в Госполиции.

Напомним, история, которая всколыхнула всю страну, произошла в июле текущего года. Ваня вышел из своего дома в Лиепае 1 июля и больше не вернулся, его искали на протяжении 10 дней. 11 июля тело ребенка было найдено около 19:00 без признаков жизни в лесном массиве Дубени Гробинского края.

В поисках пятилетнего мальчика на протяжении десяти дней в целом были задействованы свыше 4000 людей — Госполиция, Национальные вооруженные силы, полиция самоуправления Лиепаи, Государственная противопожарная и аварийно-спасательная служба, организация добровольцев bezvēsts.lv и другие добровольцы.

Наиболее вероятная версия - Ваня на остановке в центре Лиепае перепутал автобусы, доехал до Дубени и заблудился.