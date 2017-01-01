Маршрут на выходные: день Микелиса и ярмарки осенних урожаев

День Микелиса на дворе - пришла пора осенних ярмарок. Традиционные ярмарки Микелиса пройдут по всей стране. Но самая богатая и многолюдная развернется в столице, на Домской площади. В лесном царстве Терветского природного парка в субботу праздник в честь лесных урожаев. А по соседству - в литовской яблочной столице Аникщае - праздник урожаев яблочных.

День Микелиса где то празднуют в ближайшие выходные, а где то - как, например, в Юрмале, - ярмарки пройдут на неделю позже. Но мы хотим обратить внимание именно на рижскую программу ближайших выходных, ведь праздники урожая с ярмаркой и культурной программой будут и на Домской площади, и в Калнциемском квартале и в Этнографическом музее под открытым небом на озере Югла.

Разумеется, программа выходных празднованием дня Микелиса никак не ограничивается: в Риге проходит фестиваль SURVIVAL KIT и кинофестиваль «Балтийская жемчужина», Талси состоится народный велопробег в честь «Дня без авто», в Вентспилсе - турнир по пляжному волейболу «Король и королева», а в поместье «Унгурмуйжа» под Цесисом - вечер музыки, вина и джаза. И список это далеко не полный!..

Микелис приходит в город

FOTO: Эвия Трифанова/LETA

Ярмарка дня Микелиса на Домской площади - традиционная, ежегодная и одна из самых крупных в столице. Ведь Микелис - покровитель осенних урожаев, и праздник в день осеннего солнцестояния в его честь богат как этнографическими, так и гастрономическими традициями. Особенно много бывает на главной ярмарке осени даров садов и огородов - тыквы, яблок, корнеплодов. А также деревенских деликатесов - травяных чаев, сыров и копченостей.

Подробнее о ярмарке

Ярмарка на Домчике в субботу, 23 сентября, будет проходить с 9.00 до 17.00. В программе не только покупки и встречи с ремесленниками и умельцами.

Музыкальную часть ярмарки украсит участие оркестр Rīga и молодежный духовой оркестр Fanfara, выступят танцоры, а также детские вокальные и танцевальные коллективы. Самая разная музыка будет звучать в субботу на Домчике - и хоровая, и экомузыка группы, и латышский фольклор. Можно будет услышать и латышские народные музыкальные инструменты - например, кокле.

В субботу состоится и еженедельная ярмарка в Калнциемском квартале. Но на сей раз одной из ее фишек станет программа развлечений для детей, посвящанных празднику урожая.

Будут тематические игры и творческие мастерские, где научат мастерить всевозможные поделки из природных материалов.

А Этнографический музей на озере Югла на праздник урожая приглашает в воскресенье, 24 сентября. Ярмарка дня Микелиса продлится с 10.00 до 16.00 часов - участвуют и ремесленники, и крестьяне и фольклористы. Особое предложение для гостей - традиционный осенний тыквенный суп, который сварят прямо на костре.

Музей в воскресенье будет работать дольше обычного - до 20.00. Стоимость входных билетов - от 1,40 до 4 евро, действуют семейные билеты за 8,50 (2 взослых + 3-4 ребенка).

Дары осеннего леса в Тервете

FOTO: Пресс-фото, Тервете

В субботу, 23 сентября, в Терветском парке - тоже праздник урожая, но особенный, лесной. Потому что осенние урожаи леса не менее щедры, чем в садах и огородах. Надо только места знать и уметь различать съедобные грибы и коренья! И тогде множество вкуснейших лесных грибов, грозди рябины, лукошки брусники и клюквы, а также лесного ореха и прочих даров леса будут вам щедрым подарком осени.

В Терветском парке с 13.00 до 15.00 посетителей будет встречать персонажи латышских сказок и легенд, связанных с лесом, в том числе покровительница лесного урожая Ražas māte, гном Dziesmiņš. В

терветском подворье гномов расскажут о лечебных свойствах трав и корений, научат разбираться в грибах и мастерить красивые штуковины из осенних листьев и лесных коряг.

В сказачном ведьмином лесу и в других местах заповедного Терветского парка с 12.00 до 17.00 в субботу малышей и их родителей ждет множество сюрпризов, неожиданных встреч и интересных рассказов от знатоков леса. Баба-яга (она же лесная ведьма) обещала быть собственной персоной и поделится кое-какими своими секретами, а заодно доказать, что она совсем не страшная, а очень даже добрая...

Праздник яблок в Аникщае

FOTO: Эвия Трифанова/LETA

Небольшой литовский городок Аникщай называют столицей литовский яблок. В субботу, 23 сентября там вновь пройдет традиционный праздник яблок. В этом день на променаде вдоль речки Швентойи выкладывают красочные ковры из яблок.

В яблочных коврах - и все оттенки ярких осенних цветов, и всевозможные орнаменты, в том числе повторяющие традиционные рисунки литовского народного костюма, и шуточные картинки.

Кто на праздники бывал, говорят, что яблочные ковры - зрелище очень даже впечатляющее.

Разумеется, устраивают в этот день в Аникщае и масштабную ярмарку с культурной программой. Да и кроме этого в городке и окрестностях есть на что посмотреть - здесь и музейная узкоколейка с ретро-техникой, и единственный в Литве «Музей Ангелов» и парк аттракционов, в котором можно прогуляться прямо... по верхушкам деревьев.

Ну, а если вы приехали на два дня и время в запасе есть, непременно надо поехать в расположенный неподалеку от Аникщая «Музей лошади» - это целая этнографическая деревня, где можно и верхом покататься и хлеб в крестьянской печи испечь.

Так что на осмотр музея туристам потребуется часа три-четыре.



