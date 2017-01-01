Самоуправления Неретского и Апского краев просят объявить чрезвычайную ситуацию

Министерство земледелия получило от самоуправлений Неретского и Апского краев письма с просьбой объявить в этих краях чрезвычайную ситуацию из-за ущерба, причиненного ливнями крестьянам, сообщила агентству ЛЕТА руководитель пресс-службы Минземледелия Дагния Муцениеце.

Вопрос об объявлении чрезвычайной ситуации в этих краях должен быть решен на экстренном заседании совета по кризисному управлению, а затем - правительством.

С просьбой объявить в крае чрезвычайную ситуацию обратилось также самоуправление Виеситского края, где из-за проливных дождей пострадали большие площади сельхозугодий, на полях остался неубранным урожай и невозможно посеять озимые.

Чрезвычайная ситуация в сельском хозяйстве из-за продолжительных проливных дождей и вызванных ими наводнений объявлена уже в 29 краях Латвии.