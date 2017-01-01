Во многих реках уровень воды достиг пика

Во многих реках Латвии уровень воды за последние сутки достиг пика и в настоящее время уже существенно не поднимается или даже снижается. Тем временем есть реки, где подъем уровня воды продолжается, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В низовьях Огре в понедельник и во вторник вода поднялась на 0,9-1,4 метра, а в среду начала спадать.

В Малой и Большой Югле продолжается подъем уровня воды - он соответственно на 1,5 и 2,7 метра выше, чем в начале месяца.

В притоке Гауи Амате уровень воды падает. В Тирзе возле Леясциемса уровень воды еще не начал снижаться - с понедельника он вырос на 1,6 метра, а с начала месяца - на 2,6 метра.

Очень высокий уровень воды сохраняется в Айвиексте, причем он продолжает медленно повышаться.

Также вода продолжает подниматься в Лиелупе возле Межотне и Стальгене - за последнюю неделю ее уровень повысился более чем на метр.

Как сообщалось, после сильных проливных дождей в начале этой недели многие реки вышли из берегов, затопив поймы и низины.

В четверг и пятницу вновь ожидается дождь, поэтому подъем воды в реках может продолжиться, особенно на востоке страны.