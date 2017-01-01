В ночь на 22 сентября на т/ц «Mols» в Риге нападут терорристы

В ночь с 21 на 22 сентября в торговом центре «Mols» пройдут антитеррористические учения «Гермес 2017», целью которых является проверка готовности государственных служб реагировать в случае, если произошло террористическое нападение на людей в месте массового скопления, сообщает Полиция безопасности (ПБ).

Учения организованы ПБ в сотрудничестве с торговым центром «Mols» и органами, которые задействованы в антитеррористических мероприятиях. В учениях примут участие сотрудники ПБ, Государственной полиции, Национальных вооруженных сил, Государственной пожарно-спасательной службы, Службы неотложной медицинской помощи, Государственной пограничной службы, Генеральной прокуратуры. В целом в учениях будет задействовано более 300 человек.

ПБ такие учения проводит регулярно. В 2016 году они были организованы на территории Рижского аэропорта.

22 сентября в 9.00 в торговом центре состоится пресс-конференция по итогам учений, в которой примут участие министр внутренних дел Рихард Козловскис, замначальника ПБ Эрик Цинкус и представители «Mols».