Вейонис рассказал «Microsoft» о всемирных целях Латвии

Цель Латвии - стать в будущем обществом, основанным на данных, и закрепиться среди мировых лидеров «умных» технологий, заявил президент Латвии Раймонд Вейонис на встрече с заместителем руководителя «Microsoft» Тони Таунс-Уитли.

Как сообщили агентству ЛЕТА в канцелярии президента, заключенный Латвией договор об участии в программе безопасности публичного сектора «Microsoft» будет способствовать сотрудничеству экспертов и обмену информацией в области киберугроз и вирусов.

«Это сотрудничество укрепит кибербезопасность нашего государства, увеличит безопасность общественного сектора и общества в целом», - отметил президент.

Он сказал также, что Латвия осознает возможности информационных технологий и коммуникаций в содействии развитию государства, и в развитие этой сферы планируется инвестировать более 640 млн евро в публичном и частном секторах. Президент подчеркнул, что Латвия уже сейчас является одним из мировых лидеров по доступности и качеству инфраструктуры ИКТ.

«Чтобы в полном объеме использовать возможности дигитализации для экономического развития, нам нужны проверенные и сильные партнеры, которые поддерживали бы наши инновационные идеи и новые продукты, позволяя достичь потребителей за пределами нашего государства», - сказал президент.