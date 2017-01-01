«Вейшнория» атакует с воздуха!». Латвийский наблюдатель расказал об учениях «Запад-2017»

Сегодня в Беларуси завершаются стратегические военные учения «Запад-2017». За их ходом следят зарубежные наблюдатели и журналисты. Но им показали немногое. Об этом сообщает специальный корреспондент Латвийского радио Угис Либиетис.

«Вейшнория» атакует с воздуха! Так учения противовоздушних сил в Брестской области на полигоне ВВС с иронией комментировал не один журналист, показывая свое отношение к главной цели этих манёвров. А именно - целью вчерашних учений было отработать вопросы отражения ударов воздушного противника и маневров на запасную позицию.

Журналисты на это смотрели с улыбкой - знаете ли вы какую-то террористическую группировку численностью около 600 человек, на вооружении которой были бы самолеты или военные вертолеты?

После трёхчасового переезда на автобусе, прибывшим на полигон журналистам устроили инструктаж о главной цели этих учений и задачах, которые будут отработаны во время них. Потом у всех, наряду с международнами наблюдателями, была возможность с терассы наблюдать за самими военними действиями - перелётами истребителей и вертолётов, передвижением зенитно-ракетных установок «Оса» и «Игла», а также стрельбой по условным вертолёта условных противников. И это всё!

Но, как Латвийскому Радио отметили приглашённые на учения международные наблюдатели, в сценарии учений нет ничего странного. Вполне возможно, что где-то в мире и вправду можно найти группировку, которая могла бы соответствовать описанию «вейшнорцев».

С другой стороны, отмечается, что наблюдатели видят столько же, сколько и журналисты, поэтому определиться, например, сколько солдат участвуют в этих учениям практически невозможно.

Наблюдатель из Швеции - лейтенант-полковник Томас Мёллер - говорит, что сосчитать сколько человек участвуют в этих манёврах вообще невозможно: «Нет, это невозможно. Вам надо реально построить всех солдат в поле, чтобы я мог их всех пересчитать. Поэтому мне не остаётся ничего другого, как верить тем цифрам, которые указаны в Венских документах, касающихся проведения таких манёвров. Я этим данным верю. Конечно, я бы мог вам прочитать четырехчасовую лекцию о том, как производится подсчет солдат на манёврах, но думаю, что вам это не нужно».

Наблюдатель из Латвии полковник Янис Дрейманис тоже признаёт, что своими глазами увидеть можно было немного, но таково желание организаторов учений:

«Беларусская сторона пригласила наблюдателей на добровольной основе. Так как число участников этих учений не превышает 13-ти тысяч, именно беларусская сторона определяет программу и показывает нам то, что они хотят показать. Это лучше, чем ничего! Меньше ли опасений по поводу истиных целей манёвров из-за этого?

Я думаю, что у латвийского общества нет повода для беспокойства. Наши вооруженные силы готовы к любым вызовам, наша боеспособность на высшем уровне и все время повышается. Так что я не вижу повода для беспокойства.

Ещё по дороге на полигон мы получили сообщения о том, что на полигоне под Санкт-Петербургом во время ошибочного выстрела из военного вертолета получили ранения несколько человек. Опросив тогда местных представителей белорусских вооруженных сил и коллег журналистов оказалось, что об этом не знает никто. В свою очередь, министерство обороны России вчера вечером обявило, что никакого инцидента во время «Запад-2017» не было и выложенная в соцсетях информация и видео либо провокация либо глупость неких лиц.

Стратегические учения «Запад-2017» завершаются сегодня учениями или, вернее говоря, показательными выступлениями, за которыми будут наблюдать президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и министр обороны Росииской федерации Сергей Шойгу. Во время учений будут отработаны согласованные действия разных родов войск и средств вооруженных сил Беларуси и России по отражению наступления условного противника, проведению контрнаступления с дальнейшим разгромом «Вейшнорского» противника.