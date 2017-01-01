Комиссия Сейма: а родители знают, как сделать ребенка гражданином?

На заседании комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества депутаты выразили и критику, и поддержку инициативе президента Латвии Раймонда Вейониса о том, чтобы прекратить предоставлять статус негражданина родившимся в Латвии детям.

Депутат Андрей Юдин («За») заявил, что эта дискуссия очень важна, так как

важно предотвратить предоставление статуса негражданина, которое было решением только в переходный период.

Он считает, что законопроект, поданный президентом, нужно передать в комиссии и далее его рассматривать.

Депутат Сергей Мирский («Согласие») также подчеркнул, что вопрос важный и серьезный, потому что помогает сплотить общество. Он призвал депутатов думать о будущем и поддержать инициативу. С Мирским не согласился Ритварс Янсонс (ВЛ-ТБ/ДННЛ),

который считает, что сплотить общество помогло бы единое образование на государственном языке.

Ингмар Лидака (СЗК) призвал «не стрелять из пушки по воробьям», а подумать о процедурах, то есть о том, достаточно ли ответственно работают учреждения по регистрации детей,

рассказывают ли они родителям, как регистрировать ребенка гражданином

и какие это имеет последствия. Он думает, что предложение президента уже уменьшило сплоченность в обществе.

Сегодня комиссия не принимала никаких решений по законопроекту.