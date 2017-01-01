BTA компенсирует клиентам убытки от отмененных рейсов Ryanair

Из-за регулярных задержек рейсов и слишком большой нагрузки пилотов авиакомпания Ryanair неожиданно сообщила об отмене большого числа рейсов в разных аэропортах. По доступной сейчас информации, отменено четыре рейса в аэропорт «Рига» и из него.

«С учетом неожиданного заявления авиакомпании Ryanair об отмене части рейсов в ближайшие шесть недель страховая компания BTA, заботясь о своих клиентах, будет считать эти случаи страховыми случаями для всех клиентов, которые купили полиса страхования путешествия BTA с включенным риском

«Задержка, отмена авиарейсов», и компенсирует клиентам расходы на оплаченные и не использованные услуги гостиницы в пункте назначения, если путешествие еще не начато.

Также будут компенсированы расходы на авиабилеты, если путешествие состоит из двух или нескольких перелетов. Возмещение будет выплачено в рамках установленного лимита. В случаях, если авиарейс отменен, когда клиент находится в пункте назначения, мы возместим расходы на гостиницу и питание», - сказал Иво Данче, директор Балтийского департамента подписания рисков BTA.

BTA просит всех клиентов, у которых возникли убытки из-за отмены рейсов Ryanair, как можно быстрее связаться со страховой компанией, чтобы она могла найти самое приемлемое для клиентов решение в как можно более короткие сроки.