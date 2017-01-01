Во время учений «Запад 2017» провокации в Латвии не зафиксированы

Во время активной фазы военных учений России и Белоруссии «Запад 2017» провокации в Латвии не зафиксированы, но учения можно признать завершенными только после возвращения всех участвовавших в них подразделений вооруженных сил в места дислокации, отмечают латвийские министерства внутренних дел и обороны.

Как сказал агентству ЛЕТА представитель Минобороны Каспар Галкин, с учетом масштаба учений на это может потребоваться не меньше месяца.

Минобороны получило информацию о нескольких инцидентах, эксперты анализируют их, чтобы выяснить, связаны ли они с учениями.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис сообщил, что Полиция безопасности продолжает контрразведывательную работу, а жители восточного приграничья регулярно сообщают Госпогранохране о перемещающихся подозрительных лицах.

Как сообщалось, активная фаза учений «Запад 2017» началась 14 сентября и завершилась 20 сентября.