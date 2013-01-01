Удар по латвийской прессе нанесут в 2020 году

На заседании правительства 19 сентября решено прекратить дотации на доставку бумажной прессы подписчикам с 2020 года. Вместо этого в рамках «Основных направлений латвийской медийной политики на 2016 – 2020 годы» будут предложены мероприятия по поддержке самой прессы с упором на региональную.

В информационном сообщении Министерства сообщения о доставке подписной прессы указывается, что ее тиражи с 2009 по 2015 год упали почти вдвое, одновременно снизились и дотации на покрытие убытков Латвийской почты: с 7 млн. до 2,4 млн.

По Закону о почте, эти дотации относятся к периоду до 31 декабря 2019 года, поэтому с 1 января 2020 года издатели должны будут платить за доставку прессы так же, как за обычные почтовые отправления.

«Основные направления латвийской медийной политики на 2016 – 2020 годы» предусматривали, что необходимо решить проблему жизнеспособности печатной прессы при помощи мероприятий, которые бы благоприятно влияли на условия работы региональной прессы и обеспечивали жителям доступность информации и таким образом способствовали сохранению жилых территорий за пределами столицы и больших городов. В документе также планировалось обеспечить честную конкуренцию на рынке региональной прессы, разработав программу государственных дотаций на ее содержание.

Тем временем Министерство культуры сообщает, что из 445 тыс абонементов, оформленных в 2014 году, 78% приходились на сельскую местность, поэтому неприемлемо сокращать существующую поддержку прессе и компенсировать издержки на доставку надо и дальше, с учетом сохранения «основы разнообразия мнений, латышского языка и культуры».

Ассоциация издателей категорически против того, чтобы издержки по подписке полностью перекладывали на прессу,

так как и без того уменьшение рекламного рынка и численности населения угрожают ее существованию. Убытки издателей на региональных рынках в 2013 году составили 800 тыс евро, в 2014-м 700 тыс. и 80 тыс. в 2015-м.

Latvijas Pasts признаёт, что резкий рост убытков в 2014 году (более чем на миллион евро) связан с косвенными издержками из-за переоценки недвижимости предприятия и минимальной зарплаты в стране, в то время как вес печатных изданий все время уменьшается.

Самые большие убытки приносят не тяжелые, а многотиражные издания.

По прогнозам предприятия, убытки от доставки подписных изданий будут снижаться и в 2017 году составят 4 751 200, в 2018-м – 4 418 000, в 2019-м – 4 197 000 eiro. В общем обороте предприятия 62,7 млн евро подписка даёт 12% и ее резкое падение прогнозируемо уменьшит финансовое положение предприятия, приведет к подорожанию прочих услуг. Это создает риск для жизнеспособности самой государственной Латвийской почты, так как рынок почтовых услуг в стране освобожден с 1 января 2013 года, указывает предприятие.