В Vikinglotto в Латвии были выиграны 273 520 евро

20 сентября в розыгрыше в Vikinglotto 6 чисел угадали 2 игрока - 1 из Латвии и 1 из Исландии. Выигрыш каждого составил кругленьку сумму – 273 520,30 евро.

Счастливая квитанция в Латвии с 3 игровыми вариантами на 1 розыгрыш на сумму 2,40 евро была приобретена в iLOTO.

Но, это не единственный крупный выигрыш латвийцев в сентябре.

16 сентября в ТВ шоу SuperBingo уже пятый раз в этом году было выиграно SuperBingo. Счастливая квитанция с одним игровым вариантом игры за 1,50 евро была приобретена в SIA «Narvesen Baltija», ул. Стрелниеку 1, Рига. Общая сумма выигрыша - 161060,49 евро.

Счастливчик - тридцатилетний мужчина из Валмиеры, который в конце недели выиграл выигрыш SuperBingo – 161 060,49 евро. Он захотел сохранить анонимность и для публикации решил рассказать совсем немного.

Победитель рассказал, что в лотерею играет целенаправленно, ведь в жизни много вещей, которые хочется, но нет возможности,

поэтому рассчитывает на лотерею. «С момента, когда узнал о своем большом выигрыше покой нарушился, в голове разные мысли и трудно заснуть, но в то же время счастлив и могу мечтать на другом уровне», - поделился молодой мужчина.