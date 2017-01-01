В Европе проводится день без погибших на дорогах

Сегодня в Европе проводится акция безопасности дорожного движения - день без погибших на дорогах или «Проект EDVARD», сообщили агентству ЛЕТА в Латвийском обществе автомотолюбителей.

Этот проект в прошлом году начали Еврокомиссия и Международная автомобильная федерация (FIA).

Его цель - добиться значительного и стабильного сокращения количества смертельных случаев и серьезных травм на дорогах в Европе и в мире. В реализации проекта участвуют государственные и муниципальные структуры европейских стран, автоклубы, неправительственные организации, автоводители и другие участники дорожного движения.

В этом году FIA начинает также специальный проект «#parkyourphone» с целью привлечь внимание к опасности невнимательного использования смартфонов за рулем автомобиля, велосипедистами и пешеходами.

По статистике, в прошлом году увеличилось количество серьезных дорожно-транспортных происшествий по этой причине.

На портале «projectedward.eu/lv/nodot-zverestu» можно подтвердить свою озабоченность безопасностью дорожного движения и дать обещание строго соблюдать правила дорожного движения, чтобы повысить ее.

В этом году акцию поддерживают автоклубы более чем в 20 странах.