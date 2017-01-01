Премьер: Пока нам хватит экзаменов только на латышском языке

Премьер-министр Марис Кучинскис пока не готов продвигать новые инициативы в отношении языка в системе образования. Это следует из его сегодняшнего интервью передаче телеканала LNT «900 секунд».

Уже достигнуто соглашение о сдаче экзаменов только на латышском языке, и сначала надо его реализовать, установив приемлемый переходный период, считает премьер.

«Идти еще на какие-то дополнительные меры - это только вызвало бы дополнительную напряженность в обществе»,

- пояснил он.

Что касается предстоящего сегодня в Сейме голосования по инициативе президента Раймонда Вейониса о прекращении предоставления родившимся в Латвии детям статуса негражданина, премьер отметил, что, по последней информации, позиция парламента в целом единая. Даже если так называемая четверка депутатов «Единства» поддержит эту инициативу, это не повлияет на стабильность правительства, уверен Кучинскис.

Вопросы интеграции общества следует решать намного более комплексно,

подчеркнул он.

Как сообщалось, сегодня Сейм решит, передавать ли на рассмотрение в комиссиях инициативу президента Латвии Раймонда Вейониса о прекращении родившимся в Латвии детям предоставления детям статуса негражданина.

Национальное объединение «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) заявило, что если большинство депутатов Сейма поддержит эту инициативу, то уже на следующей неделе оно поставит вопрос о переходе на обучение только на госязыке.