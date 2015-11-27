Рига с высоты птичьего полета: куда пойти и сколько это стоит

Накануне Праздника Риги Русский TVNET рассказывал о необычных и интересных местах, на которые стоит обратить внимание жителям и гостям столицы. День города прошёл, а мы поняли, что не успели рассказать о многом - как оказалось, удивительных вещей рядом с нами намного больше, чем можно предположить, и находящиеся буквально на расстоянии вытянутой руки. Русский TVNET продолжает рассказывать о секретах, загадках и «фишках» столицы. В сегодняшней нашей подборке - смотровые площадки и террасы, с которых можно любоваться панорамой Риги, архитектурой «Старушки», романтикой микрорайонов и невероятными закатами.
Смотровая площадка на Рижской телебашне
Здесь находится самая высокая смотровая площадка в Риге. Посетители могут посмотреть на столицу Латвии с высоты 97 метров.
Индивидуальное посещение обойдется в 3,70 евро для взрослого, 2 евро — для пенсионера и 1 евро для школьника. Время работы в летний сезон с 10:00 до 20:00. С 1 октября по 30 апреля на смотровую площадку можно подняться с 10:00 до 17:00.
Смотровая башня церкви Св. Петра
Церковь Святого Петра - одно из старейших зданий в странах Балтии. С высоты 72 метров с обзорной площадки башни открывается прекрасная панорама Риги – средневековой и современной, а также вид на Даугаву с обширным портом и выходом в Рижский залив.
Входные билеты для взрослых стоят 9 евро, для студентов - 7 евро, а для школьников - 3 евро. Дети до 7 лет могут наслаждаться панорамой Риги бесплатно.
В стоимость билетов также входит посещение экспозиции внутреннего убранства церкви - здесь можно ознакомиться с её историей и увидеть многие оригинальные предметы интерьера.
Время работы со вторника по субботу с 10:00 до 18:00 (сентябрь - апрель), с 10:00 до 19:00 (май - август). В воскресенье посетить смотровую площадку можно с 12:00 до 18:00 (сентябрь - апрель) и с 12:00 до 19:00 (май - август). В понедельник смотровая башня закрыта.
Смотровая площадка Латвийской академии наук
С 17 этажа Латвийской академии наук, который находится на высоте 65 метров, можно понаблюдать за утренней суетой Центрального рынка или напротив - полюбоваться красивым закатом.
Для посетителей смотровая площадка открыта с 9 утра до 22 вечера. Цена индивидуального билета составляет 5 евро, школьники могут попасть сюда всего за 1 евро.
Find your wild. 〰Ja sestdienas ir par īsu, lai izmuktu ārpus Latvijas robežām un ģimenes vīrieši ir darbos, mēs ņemam kafijas un rāpjamies pa pilsētas jumtiem. 🏗Priekā, pasaule! 🗺 #youngwildandfree #bestbuddies #saturday #morning #exploring #city #riga #uptothesky #cheersworld #wildthings #theview #windyhairdontcare #adidas #rooftop
«Замок света»
Смотровую площадку «Замка света» можно посетить бесплатно, но только в рамках экскурсии по библиотеке. Насладиться красивым видом из здания также можно листая интересную книгу за столиком у панорамных окон читальных залов. Кстати, если вы отправляетесь в Центральную библиотеку впервые, захватите паспорт - он понадобится для оформления читательского билета или пропуска.
Бар Skyline в гостинице Radisson
Заведение находится на 26 этаже Radisson Blu Hotel Latvija. Отсюда открывается вид на Христорождественский собор, Эспланаду, Старый город, Даугаву и Задвинье.
Многие туристы приходят сюда, в первую очередь, посмотреть на Ригу с высоты, и уж только потом - выпить чашечку кофе или перекусить. Следует учитывать, что в определённые попасть на территорию бара можно только за деньги - по четвергам и воскресеньям (21:00 - 01:00) стоимость посещения заведения составляет 3 евро, по пятницам и субботам (18:00 - 02:00) - 5 евро.
D’arte Terrace в т/ц Galleria Riga
Хоть в этом году ресторан уже прекратил свою работу до следующего сезона, каждому любителю созерцания Риги с высоты следует «взять на карандаш» это место - сидя на этой террасе, можно наблюдать фантастические летние закаты!
Терраса Gutenbergs Hotel в «Старушке»
Терраса находится на крыше отеля Gutenbergs, расположенного на Домской площаде. С террасы можно увидеть не только собор и «Старушку», но и рижские мосты. Летом попасть на террасу достаточно сложно - ежедневно здесь практически полная резервация, в дни фестивалей и праздников задача усложняется многократно.
Бар в часах на Привокзальной площаде
Бар NEO занимает 8-й, 9-й и 10-й этажи башни. С высоты 43 метра (10-й этаж) хорошо видны достопримечательности Риги - Привокзальная площадь, Национальная опера, Центральный рынок и рижский канал.
Вот это я понимаю панорама на город😍 ___________________________________________ Никогда бы не подумала, что кафе рядом с ж/д вокзалом может быть таким😍 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Найти его очень просто: увидите башню с часами - вам туда на 10 этаж🌆 Вкусная еда прилагается👌🏻 Но что то мне подсказывает, люди не за этим сюда идут🙈 #simona_riga
Бар Star Lounge в гостинице Albert
Заведение находится на 11-м этаже (высота - 65 м) отеля Albert. Отсюда можно полюбоваться кварталами югендстиля, историческим центром и Старым городом.
Смотровая вышка в Вецмилгрависе
Если вы хотите посмотреть с высоты на леса, устье Даугавы, индустриальную Даугавгриву и микрорайоны, отправляйтесь в Вецмилгравис, в Дворец культуры «Зиемельблазма» - здесь находится 36-метровая бетонная смотровая башня.
The view on my new neighborhood from Ziemelblazma Observation Tower 🌲 . . #riga #latvia #view #summer #park #green #figures #colourful #wanderlust #instagood #instadaily #travel #travelgram #instatraveling #instaday #nature #city #streetphotography #iphonephotography #мир #рига #new #путешествие #латвия #instamoments
Смотровая башня открыта для посетителей по рабочим дням с 10:00 до 20:30, по выходным – с 10:00 до 21:30. Стоимость посещения - 1,50 евро для взрослых, 1 евро для пенсионеров, школьников и студентов. Для детей до 7 лет вход свободный. Следует учитывать, что зимой смотровая башня закрыта.
Напомним в рамках проекта «Другая Рига» Русский TVNET рассказывает о секретах, загадках и «фишках» столицы. Все статьи о Риге можно прочитать здесь:
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