Рига с высоты птичьего полета: куда пойти и сколько это стоит

Накануне Праздника Риги Русский TVNET рассказывал о необычных и интересных местах, на которые стоит обратить внимание жителям и гостям столицы. День города прошёл, а мы поняли, что не успели рассказать о многом - как оказалось, удивительных вещей рядом с нами намного больше, чем можно предположить, и находящиеся буквально на расстоянии вытянутой руки. Русский TVNET продолжает рассказывать о секретах, загадках и «фишках» столицы. В сегодняшней нашей подборке - смотровые площадки и террасы, с которых можно любоваться панорамой Риги, архитектурой «Старушки», романтикой микрорайонов и невероятными закатами.

Смотровая площадка на Рижской телебашне

Здесь находится самая высокая смотровая площадка в Риге. Посетители могут посмотреть на столицу Латвии с высоты 97 метров.

A post shared by Georg (@udavf) on Jul 31, 2017 at 11:38am PDT

A post shared by Ilze Putniņa (@zukinoo) on Aug 31, 2017 at 11:26am PDT

Индивидуальное посещение обойдется в 3,70 евро для взрослого, 2 евро — для пенсионера и 1 евро для школьника. Время работы в летний сезон с 10:00 до 20:00. С 1 октября по 30 апреля на смотровую площадку можно подняться с 10:00 до 17:00.

always be a poet, even in prose #riga #lights #poetry #dzejniekilifta #autumn A post shared by Kristīne Geida (@pretruna) on Sep 6, 2017 at 1:31pm PDT

#artērijas A post shared by S. (@klusaisokeans) on Sep 6, 2017 at 10:25am PDT

This collection of pseudo-stained glass of TV towers is wonderful! pt. 2 #latvia A post shared by Lenny Soshinskiy (@soshial) on Sep 7, 2017 at 10:06am PDT

A post shared by Toma Meister (@jaegozavela) on Sep 7, 2017 at 5:49pm PDT

Смотровая башня церкви Св. Петра

Церковь Святого Петра - одно из старейших зданий в странах Балтии. С высоты 72 метров с обзорной площадки башни открывается прекрасная панорама Риги – средневековой и современной, а также вид на Даугаву с обширным портом и выходом в Рижский залив.

Melni-Balti!! ! Kā kino... A post shared by Ieva Jakovicka (@ieva_iivee) on Jul 16, 2017 at 6:27am PDT

Today was beautyful and funny. Tnq my babe @lapinalindaa 💖🕌 A post shared by Akvelīna (@akvelinaao) on Nov 27, 2015 at 9:41am PST

Входные билеты для взрослых стоят 9 евро, для студентов - 7 евро, а для школьников - 3 евро. Дети до 7 лет могут наслаждаться панорамой Риги бесплатно.

В стоимость билетов также входит посещение экспозиции внутреннего убранства церкви - здесь можно ознакомиться с её историей и увидеть многие оригинальные предметы интерьера.

A post shared by Elizabete (@elizabete6666) on May 23, 2017 at 3:11am PDT

☁️ A post shared by KRISTIANA PUSKEIRE (@kristianaa.a) on Sep 13, 2017 at 5:44am PDT

Время работы со вторника по субботу с 10:00 до 18:00 (сентябрь - апрель), с 10:00 до 19:00 (май - август). В воскресенье посетить смотровую площадку можно с 12:00 до 18:00 (сентябрь - апрель) и с 12:00 до 19:00 (май - август). В понедельник смотровая башня закрыта.

Смотровая площадка Латвийской академии наук

С 17 этажа Латвийской академии наук, который находится на высоте 65 метров, можно понаблюдать за утренней суетой Центрального рынка или напротив - полюбоваться красивым закатом.

City views😍 A post shared by Asya (@asya_belinskaya) on Jul 29, 2017 at 2:56am PDT

Для посетителей смотровая площадка открыта с 9 утра до 22 вечера. Цена индивидуального билета составляет 5 евро, школьники могут попасть сюда всего за 1 евро.

#evening #lights of #Riga A post shared by Nadežda Iłjina (Trukhan) (@delicate_sky) on Sep 8, 2017 at 10:48am PDT

Riga 💖 #riga #latvia A post shared by Jule (@incredible_julk) on Sep 18, 2017 at 1:20am PDT

«Замок света»

Смотровую площадку «Замка света» можно посетить бесплатно, но только в рамках экскурсии по библиотеке. Насладиться красивым видом из здания также можно листая интересную книгу за столиком у панорамных окон читальных залов. Кстати, если вы отправляетесь в Центральную библиотеку впервые, захватите паспорт - он понадобится для оформления читательского билета или пропуска.

A post shared by Linda Celma (@lindishaa) on Mar 5, 2017 at 4:19am PST

Вид - сказка! #видизокна #видсверху #вбиблиотеке #виднагород #Рига A post shared by Кристина Рассказова (@rasskazovakristina) on Sep 3, 2017 at 8:23am PDT

Бар Skyline в гостинице Radisson

Заведение находится на 26 этаже Radisson Blu Hotel Latvija. Отсюда открывается вид на Христорождественский собор, Эспланаду, Старый город, Даугаву и Задвинье.

Sky Bar#skylinebar#skylinebarradisson#skylinebarriga#Riga#riga🇱🇻#riga2017#amazing#holiday#holidaytime#naturephoto#naturephotography#urlaub2017#bestday#bestfoto#bestview#besttimes#bestplace#bestmemories#iphoneonly#iphonephoto#iphonefotography#iphone7plus#holidaybaby#bloggerholiday A post shared by David Gatzka 🌎✈️🏂🚵🏝 (@davidgatzka) on Jun 15, 2017 at 11:58am PDT

Многие туристы приходят сюда, в первую очередь, посмотреть на Ригу с высоты, и уж только потом - выпить чашечку кофе или перекусить. Следует учитывать, что в определённые попасть на территорию бара можно только за деньги - по четвергам и воскресеньям (21:00 - 01:00) стоимость посещения заведения составляет 3 евро, по пятницам и субботам (18:00 - 02:00) - 5 евро.

#SkyLineBarRiga 💗 A post shared by Алина ♍️ (@alina_xo_) on Aug 17, 2017 at 5:02pm PDT

At the top 🔝#Riga #latvia #Lavtija #26floor #skylinebarriga A post shared by Angye Stephanie (@stephisyta) on Aug 23, 2017 at 1:42pm PDT

D’arte Terrace в т/ц Galleria Riga

Хоть в этом году ресторан уже прекратил свою работу до следующего сезона, каждому любителю созерцания Риги с высоты следует «взять на карандаш» это место - сидя на этой террасе, можно наблюдать фантастические летние закаты!

✨ A post shared by марина 🇱🇻🇫🇷🇮🇱 (@nlbgdv) on Aug 18, 2017 at 2:07pm PDT

A post shared by Alisa 💄 (@serbina.alisa) on Sep 7, 2017 at 11:57pm PDT

Терраса Gutenbergs Hotel в «Старушке»

Терраса находится на крыше отеля Gutenbergs, расположенного на Домской площаде. С террасы можно увидеть не только собор и «Старушку», но и рижские мосты. Летом попасть на террасу достаточно сложно - ежедневно здесь практически полная резервация, в дни фестивалей и праздников задача усложняется многократно.

Ļoti garšīga kafija ar lielisku skatu #gutenbergs #coffeetime #oldriga A post shared by Astrīda Krastiņa (@astridaruble) on Aug 29, 2017 at 11:59pm PDT

#fireworks A post shared by Nora Karklina (@the__supergirl) on Aug 19, 2017 at 1:15pm PDT

Roof terrace #riga A post shared by Leonardo Carone (@lionheartista) on Jun 6, 2017 at 11:58pm PDT

Бар в часах на Привокзальной площаде

Бар NEO занимает 8-й, 9-й и 10-й этажи башни. С высоты 43 метра (10-й этаж) хорошо видны достопримечательности Риги - Привокзальная площадь, Национальная опера, Центральный рынок и рижский канал.

A post shared by Vargaanovi Tamara Agata (@vargaanovi) on Sep 10, 2017 at 2:32pm PDT

We didn't lie you about the view on sunsets from our NEO bar! 😍🌇 #neobar #neobarrestaurant #neo #origoclock #rigaoldtown #riga #sunset A post shared by NEO BAR RESTAURANT (@neobarrestaurant) on Jun 22, 2017 at 12:49pm PDT

#riga #bestviews #lovemycity A post shared by Kristine (@kristinamuizinika) on Jul 28, 2017 at 2:42am PDT

Бар Star Lounge в гостинице Albert

Заведение находится на 11-м этаже (высота - 65 м) отеля Albert. Отсюда можно полюбоваться кварталами югендстиля, историческим центром и Старым городом.

not rooftopping in NY but still nice 📸🌸 A post shared by Alina (@alinalovelee) on May 10, 2017 at 7:12am PDT

Тяжело, когда выходной раз в месяц 😂 и ты пытаешься все успеть 😂😂😂 #viwentcrazy A post shared by Vi Kiseleva (@vikiseleva) on Aug 15, 2017 at 8:19am PDT

Смотровая вышка в Вецмилгрависе

Если вы хотите посмотреть с высоты на леса, устье Даугавы, индустриальную Даугавгриву и микрорайоны, отправляйтесь в Вецмилгравис, в Дворец культуры «Зиемельблазма» - здесь находится 36-метровая бетонная смотровая башня.

A post shared by 🐈 (@kotbus) on Sep 10, 2017 at 11:53am PDT

Смотровая башня открыта для посетителей по рабочим дням с 10:00 до 20:30, по выходным – с 10:00 до 21:30. Стоимость посещения - 1,50 евро для взрослых, 1 евро для пенсионеров, школьников и студентов. Для детей до 7 лет вход свободный. Следует учитывать, что зимой смотровая башня закрыта.

A post shared by Дмитрий Синицын (@gslogistics8) on Aug 18, 2017 at 11:36pm PDT

Напомним в рамках проекта «Другая Рига» Русский TVNET рассказывает о секретах, загадках и «фишках» столицы. Все статьи о Риге можно прочитать здесь:

Другая Рига

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