Куда пойти в выходные: праздник осеннего урожая, «Почтисчастье» и сказочное шоу

Хотите провести выходные необычно, интересно и с пользой? Русский TVNET составил подробную афишу с актуальными идеями для отдыха с любимой семьей, времяпрепровождения с друзьями, а также самыми яркими концертами, спортивными и ночными мероприятиями. Если вы еще не определились с планами на ближайший уикенд - наша подборка для вас!

FOTO: Evija Trifanova / LETA

Семейные мероприятия

День Микелиса в Риге

Праздник осеннего урожая в Риге традиционно отмечается ярмаркой Дня Микелиса.

Во время ярмарки посетители смогут не только закупиться, но и насладиться культурной программой. Здесь можно будет приобрести изделия, созданные ремесленниками и мастерами прикладного искусства, а также осенние дары природы, различные заготовки на зиму, мясо, рыбу, хлеб, мед, сыр, банные принадлежности, книги и другие товары.

Ярмарка Дня Микелиса в этом году пройдет на Домской площади, площади Гердерса, улицах Екаба, Пилс, Тиргоню и Яуниела. Свою продукцию на ней представят более 300 торговцев.

Когда: 23 сентября с 9:00 до 17:00

Где: Старая Рига, Домская площадь

Цена: вход бесплатный

«Веселые гости» - интерактивное представление для маленьких

Кася и Клякса — два клоуна. Как-то раз неугомонная Кася решила устроить Кляксе настоящий день рожденья. Неизвестно, что бы из этого получилось, если бы не вмешались маленькие зрители. Представление на русском языке.

Когда: 24 сентября в 13:00

Где: Молодежный театр ОСА, ул. А. Чака, 67/69

Цена: 5 евро

Ярмарка в квартале Калнциема

На базарчиках в квартале Калнциема латвийские крестьяне и кустарные производители предлагают покупателям местные лакомства, а ремесленники — уникальные изделия. Дети могут участвовать в бесплатных творческих мастерских и кататься на яркой карусели. Базарчики тематически привязаны к сезонным праздникам. Параллельно проходят концерты, выставки, спектакли, лекции и другие культурные мероприятия под открытым небом.

Когда: 23 сентября с 10:00

Где: ул. Калнциема, 35

Цена: вход бесплатный

«Доктор Клоун» - 5 лет!

«Др. Клоун» проводит празднование своего дня рождения и таким образом благодарит всех, кто в течение пяти лет верил и поддерживал идею программы Докторов-клоунов! В программе – активные игры и аттракционы, творческие и познавательные мастерские для детей, дегустации вкусных и полезных продуктов, а также праздничный концерт с участием известных латвийских музыкантов.

Когда: 24 сентября в 12:00

Где: ТЦ Spice, ул. Лиелирбес, 29

Цена: вход бесплатный

Скворечники для птиц своими руками

В рамках проекта рижской группы Латвийского общества орнитологии «Познакомься с летающими соседями на Даугавгриве» всех желающих приглашают попробовать смастерить своими руками домики для птиц под руководством профессионалов, которые расскажут много интересного о пернатых.

Когда: 23 сентября в 11:00

Где: Даугавгрива, детско-юношеский центр «Болдерая», ул. Флотес, 8

Цена: бесплатно

FOTO: Пресс-фото

Спорт

Соревнования по ходьбе WALMARK «Walking Competition»

Цель соревнований WALMARK по ходьбе «Walking Competition» - пройти 15 000 шагов (10,5 км) вместе с семьей. В соревнованиях нет первого, второго и последнего мест - нужно просто наслаждаться прогулкой. На финише каждый получит деревянную медаль ручной работы. Почему соревнования? Потому что на этом мероприятии мы соревнуемся каждый сам с собой и бросаем вызов нашим привычкам.

Смотрите, как подобное мероприятие проходило в Литве:

Где: Пляж в Дубулты

Когда: 23 сентября, 12:00

Кросс Лачплесиса

Уже второй год подряд в Межапарке соберутся патриотически настроенные любители активного образа жизни - в воскресенье состоится забег с препятствиями «Кросс Лачплесиса».

«Кросс Лачплесиса» посилен всем. Для детей предусмотрена дистанция протяженностью в один километр, народная тропа – пять километров, более сложная тропа Лачплесиса – 10 км. Больше всего сил потребуется тем, кто решит преодолеть тропу Бруниниеку - 15 км по лесу.

На каждой дистанции предстоит преодолеть разные препятствия, например, ямы Черного рыцаря и сети Кангарса.

Препятствия наделены символическим значением, как и в саге «Лачплесис», где главному герою предстояло пройти через трудности. Это символизирует то, что всем людям ежедневно приходится преодолевать преграды.

Где: Межапарк

Когда: 24 сентября, с 9:00

FOTO: TVNET

Концерты

Творческий вечер Ренаты Литвиновой

В рамках фестиваля «Балтийская жемчужина» состоится творческий вечер Ренаты Литвиновой, где она представит зрителям полную версию художественного фильма «Сны Иосифа» (посвященную Иосифу Бродскому) , а так же свои новые короткометражные режиссерские работы.



«Все люди внутри себя имеют шкафчик, в котором стоят тонкие хрустальные стаканы наших иллюзий... Шкафчик открывается, и этот стакан бьется внутри себя. Некоторые иллюзии разрушаются постепенно, от встречи к встрече. Как елочные игрушки из стекла, каждый год, одна за другой… Мифы не должны разрушаться, и все же», - говорит Рената.

Где: Дом Конгрессов

Когда: 22 сентября в 19:00

Цена: от 17 евро

Cirque du Soleil с новым шоу Varekai

После четырехлетнего перерыва Cirque du Soleil вернулся в Ригу и представляет свою постановку Varekai.



История шоу стара как мир и продолжает древнегреческую легенду об Икаре – раненый, он падает в неведомый, таинственный лес. Чтобы выбраться и выжить, чтобы найти себя и не сломаться, он должен вновь обрести крылья.

В странствиях Икара сопровождают обитатели таинственного леса, расположенного у подножия вулкана, «где бы то ни было». На грани времен, в мире, где возможно все и даже больше, шоу поет вдохновенный гимн любви, переосмыслению жизни и вновь обретенному чуду, таящимся в основе мироздания и нашей души...

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!

Когда: каждый день до 24 сентября

Где: «Арена Рига»

Цена: от 28 евро

Творческий вечер Андрея Звягинцева

Известный российский кинорежиссер представит латвийским зрителям свой фильм «Нелюбовь» и проведет творческую встречу после кинопоказа.

Фильм Звягинцева - отрезвляющее противоядие отравленному бездуховностью и потерей нравственных ориентиров обществу. Он, как резкая пощечина, радикальный способ, возвращающий в реальность. После просмотра хочется бежать домой и обнять своих близких.

… История одной семьи удивительно похожей на множество других. Мужчина и женщина, которые случайно оказались вместе. Неизменный поиск любви и счастья бросил их в объятия друг друга, но прожив в вынужденном браке более 12 лет, они поняли, что их ничего не связывает вместе. Нелюбовь...



Каждый из них стремится поскорей освободиться от мучительного прошлого, всецело погружаясь в новую жизнь, в которой не находится места лишь одному человеку — сыну от их несчастливого брака, печальному и молчаливому Алеше. И вот однажды Алеша таинственно исчезает.

Когда: 23 сентября в 17:00 и 24 сентября в 12:30

Где: Splendid Palace

«Почтисчастье»

В субботу спектаклем «Почтисчастье» Рижский русский театр имени Михаила Чехова открывает свой 135-й сезон. Режиссером постановки выступил Сергей Голомазов из Москвы, уже известный местной публике по многим другим работам.

По словам Голомазова, спектакль будет о том, как преображается от нахлынувших чувств «маленький человек», как мы называем его в традициях русской классики девятнадцатого века, он же - «тихий американец» в традициях классики американской. О том, каким он вдруг становится очень большим и громким, в общем, совершенно иным, нежели в своей обыденной предшествующей жизнью.

Когда: 23 сентября в 19:00

Где: Рижский русский театр имени Михаила Чехова

FOTO: Flickr/Death Disco ddxxx

Вечеринки

Звезда российского рунет рэпер Kravz в клубе FIRST

Павел Кравцов, более известный как Kravz или PuffNaughty Kravz — русский рэп-исполнитель, сооснователь и бывший участник группы «Качели».

Получил нынешнюю известность благодаря многочисленным композициям, выложенным в рунет за годы творческой деятельности, а также синглам «Вспоминать», «Море», «Если ты завис», «Эндорфин», находившимся в ротации на радио и музыкальных телеканалах.

Когда: 22 сентября

Где: клуб First

Цена: 10 - 15 евро

По приглашению Amber Muse выступит Lovebirds из Берлина

В современной хаус-музыке есть несколько ключевых имен, и Lovebirds это одно из них. После долгих переговоров, именитый берлинский продюсер выступит в Риге по приглашению Amber Muse 22 сентября в клубе Secret Garden

Когда: 22 сентября

Где: клуб Secret Garden

Цена: 5-7 евро

Калифорнийская певица Nite Jewel в клубе ONE ONE

В Ригу едет Nite Jewel — калифорнийская девушка Рамона Гонзалес, записывающая романтичный синтезаторный поп. В её музыкальном арсенале — драм-машины, сэмплеры и синтезаторы, из соединения их звуков появляются лоу-фай-композиции в лучших традициях культуры DIY.

Когда: 22 сентября

Где: клуб ONE ONE

Цена: 6-8 евро