Куда пойти в выходные: праздник осеннего урожая, «Почтисчастье» и сказочное шоу

Хотите провести выходные необычно, интересно и с пользой? Русский TVNET составил подробную афишу с актуальными идеями для отдыха с любимой семьей, времяпрепровождения с друзьями, а также самыми яркими концертами, спортивными и ночными мероприятиями. Если вы еще не определились с планами на ближайший уикенд - наша подборка для вас!
Семейные мероприятия
День Микелиса в Риге
Праздник осеннего урожая в Риге традиционно отмечается ярмаркой Дня Микелиса.
Во время ярмарки посетители смогут не только закупиться, но и насладиться культурной программой. Здесь можно будет приобрести изделия, созданные ремесленниками и мастерами прикладного искусства, а также осенние дары природы, различные заготовки на зиму, мясо, рыбу, хлеб, мед, сыр, банные принадлежности, книги и другие товары.
Ярмарка Дня Микелиса в этом году пройдет на Домской площади, площади Гердерса, улицах Екаба, Пилс, Тиргоню и Яуниела. Свою продукцию на ней представят более 300 торговцев.
Когда: 23 сентября с 9:00 до 17:00
Где: Старая Рига, Домская площадь
Цена: вход бесплатный
«Веселые гости» - интерактивное представление для маленьких
Кася и Клякса — два клоуна. Как-то раз неугомонная Кася решила устроить Кляксе настоящий день рожденья. Неизвестно, что бы из этого получилось, если бы не вмешались маленькие зрители. Представление на русском языке.
Когда: 24 сентября в 13:00
Где: Молодежный театр ОСА, ул. А. Чака, 67/69
Цена: 5 евро
Ярмарка в квартале Калнциема
На базарчиках в квартале Калнциема латвийские крестьяне и кустарные производители предлагают покупателям местные лакомства, а ремесленники — уникальные изделия. Дети могут участвовать в бесплатных творческих мастерских и кататься на яркой карусели. Базарчики тематически привязаны к сезонным праздникам. Параллельно проходят концерты, выставки, спектакли, лекции и другие культурные мероприятия под открытым небом.
Когда: 23 сентября с 10:00
Где: ул. Калнциема, 35
Цена: вход бесплатный
«Доктор Клоун» - 5 лет!
«Др. Клоун» проводит празднование своего дня рождения и таким образом благодарит всех, кто в течение пяти лет верил и поддерживал идею программы Докторов-клоунов! В программе – активные игры и аттракционы, творческие и познавательные мастерские для детей, дегустации вкусных и полезных продуктов, а также праздничный концерт с участием известных латвийских музыкантов.
Когда: 24 сентября в 12:00
Где: ТЦ Spice, ул. Лиелирбес, 29
Цена: вход бесплатный
Скворечники для птиц своими руками
В рамках проекта рижской группы Латвийского общества орнитологии «Познакомься с летающими соседями на Даугавгриве» всех желающих приглашают попробовать смастерить своими руками домики для птиц под руководством профессионалов, которые расскажут много интересного о пернатых.
Когда: 23 сентября в 11:00
Где: Даугавгрива, детско-юношеский центр «Болдерая», ул. Флотес, 8
Цена: бесплатно
Спорт
Соревнования по ходьбе WALMARK «Walking Competition»
Цель соревнований WALMARK по ходьбе «Walking Competition» - пройти 15 000 шагов (10,5 км) вместе с семьей. В соревнованиях нет первого, второго и последнего мест - нужно просто наслаждаться прогулкой. На финише каждый получит деревянную медаль ручной работы. Почему соревнования? Потому что на этом мероприятии мы соревнуемся каждый сам с собой и бросаем вызов нашим привычкам.
Смотрите, как подобное мероприятие проходило в Литве:
Где: Пляж в Дубулты
Когда: 23 сентября, 12:00
Кросс Лачплесиса
Уже второй год подряд в Межапарке соберутся патриотически настроенные любители активного образа жизни - в воскресенье состоится забег с препятствиями «Кросс Лачплесиса».
«Кросс Лачплесиса» посилен всем. Для детей предусмотрена дистанция протяженностью в один километр, народная тропа – пять километров, более сложная тропа Лачплесиса – 10 км. Больше всего сил потребуется тем, кто решит преодолеть тропу Бруниниеку - 15 км по лесу.
На каждой дистанции предстоит преодолеть разные препятствия, например, ямы Черного рыцаря и сети Кангарса.
Препятствия наделены символическим значением, как и в саге «Лачплесис», где главному герою предстояло пройти через трудности. Это символизирует то, что всем людям ежедневно приходится преодолевать преграды.
Где: Межапарк
Когда: 24 сентября, с 9:00
Концерты
Творческий вечер Ренаты Литвиновой
В рамках фестиваля «Балтийская жемчужина» состоится творческий вечер Ренаты Литвиновой, где она представит зрителям полную версию художественного фильма «Сны Иосифа» (посвященную Иосифу Бродскому) , а так же свои новые короткометражные режиссерские работы.
«Все люди внутри себя имеют шкафчик, в котором стоят тонкие хрустальные стаканы наших иллюзий... Шкафчик открывается, и этот стакан бьется внутри себя. Некоторые иллюзии разрушаются постепенно, от встречи к встрече. Как елочные игрушки из стекла, каждый год, одна за другой… Мифы не должны разрушаться, и все же», - говорит Рената.
Где: Дом Конгрессов
Когда: 22 сентября в 19:00
Цена: от 17 евро
Cirque du Soleil с новым шоу Varekai
После четырехлетнего перерыва Cirque du Soleil вернулся в Ригу и представляет свою постановку Varekai.
История шоу стара как мир и продолжает древнегреческую легенду об Икаре – раненый, он падает в неведомый, таинственный лес. Чтобы выбраться и выжить, чтобы найти себя и не сломаться, он должен вновь обрести крылья.
В странствиях Икара сопровождают обитатели таинственного леса, расположенного у подножия вулкана, «где бы то ни было». На грани времен, в мире, где возможно все и даже больше, шоу поет вдохновенный гимн любви, переосмыслению жизни и вновь обретенному чуду, таящимся в основе мироздания и нашей души...
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!
Когда: каждый день до 24 сентября
Где: «Арена Рига»
Цена: от 28 евро
Творческий вечер Андрея Звягинцева
Известный российский кинорежиссер представит латвийским зрителям свой фильм «Нелюбовь» и проведет творческую встречу после кинопоказа.
Фильм Звягинцева - отрезвляющее противоядие отравленному бездуховностью и потерей нравственных ориентиров обществу. Он, как резкая пощечина, радикальный способ, возвращающий в реальность. После просмотра хочется бежать домой и обнять своих близких.
… История одной семьи удивительно похожей на множество других. Мужчина и женщина, которые случайно оказались вместе. Неизменный поиск любви и счастья бросил их в объятия друг друга, но прожив в вынужденном браке более 12 лет, они поняли, что их ничего не связывает вместе. Нелюбовь...
Каждый из них стремится поскорей освободиться от мучительного прошлого, всецело погружаясь в новую жизнь, в которой не находится места лишь одному человеку — сыну от их несчастливого брака, печальному и молчаливому Алеше. И вот однажды Алеша таинственно исчезает.
Когда: 23 сентября в 17:00 и 24 сентября в 12:30
Где: Splendid Palace
«Почтисчастье»
В субботу спектаклем «Почтисчастье» Рижский русский театр имени Михаила Чехова открывает свой 135-й сезон. Режиссером постановки выступил Сергей Голомазов из Москвы, уже известный местной публике по многим другим работам.
По словам Голомазова, спектакль будет о том, как преображается от нахлынувших чувств «маленький человек», как мы называем его в традициях русской классики девятнадцатого века, он же - «тихий американец» в традициях классики американской. О том, каким он вдруг становится очень большим и громким, в общем, совершенно иным, нежели в своей обыденной предшествующей жизнью.
Когда: 23 сентября в 19:00
Где: Рижский русский театр имени Михаила Чехова
Вечеринки
Звезда российского рунет рэпер Kravz в клубе FIRST
Павел Кравцов, более известный как Kravz или PuffNaughty Kravz — русский рэп-исполнитель, сооснователь и бывший участник группы «Качели».
Получил нынешнюю известность благодаря многочисленным композициям, выложенным в рунет за годы творческой деятельности, а также синглам «Вспоминать», «Море», «Если ты завис», «Эндорфин», находившимся в ротации на радио и музыкальных телеканалах.
Когда: 22 сентября
Где: клуб First
Цена: 10 - 15 евро
По приглашению Amber Muse выступит Lovebirds из Берлина
В современной хаус-музыке есть несколько ключевых имен, и Lovebirds это одно из них. После долгих переговоров, именитый берлинский продюсер выступит в Риге по приглашению Amber Muse 22 сентября в клубе Secret Garden
Когда: 22 сентября
Где: клуб Secret Garden
Цена: 5-7 евро
Калифорнийская певица Nite Jewel в клубе ONE ONE
В Ригу едет Nite Jewel — калифорнийская девушка Рамона Гонзалес, записывающая романтичный синтезаторный поп. В её музыкальном арсенале — драм-машины, сэмплеры и синтезаторы, из соединения их звуков появляются лоу-фай-композиции в лучших традициях культуры DIY.
Когда: 22 сентября
Где: клуб ONE ONE
Цена: 6-8 евро