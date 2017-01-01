Нацблок: не спешим, но от обучения только на госязыке не отступим!

Учитывая, что большинство депутатов Сейма не поддержало инициативу о прекращении предоставления статуса негражданина родившимся в Латвии детям, национальное объединение «Все для Латвии»- «Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) не будет спешить с планом перейти на обучение только на госязыке, сообщил агентству ЛETA сопредседатель ВЛ-ТБ/ДННЛ Райвис Дзинтарс. Тем не менее, ВЛ-ТБ/ДННЛ вернется к этому вопросу в ближайшем будущем, подчеркнул он.

Вчера Дзинтарс заявил - если большинство депутатов Сейма поддержит инициативу президента Латвии Раймонда Вейониса о прекращении предоставления статуса негражданина родившимся в Латвии детям,

то ВЛ-ТБ/ДННЛ уже на следующей неделе поставит вопрос о переходе на обучение только на госязыке,

подаст соответствующие поправки к закону и уже в понедельник, 25 сентября, предложит обсудить этот вопрос на совещании партий правящей коалиции.

ВЛ-ТБ/ДННЛ предложит законопроект, предусматривающий, что обучение должно вестись только на госязыке, а решить остальные вопросы, например, о сроках, будет поручено правительству. Если поданный президентом законопроект не будет поддержан Сеймом, то эти вопросы не будут так тесно связаны, добавил Дзинтарс.

Как сообщалось,

Сейм сегодня отклонил проект закона о прекращении предоставления статута негражданина детям, поданный президентом Раймондом Вейонисом.

За передачу этого законопроекта на рассмотрение в комиссии проголосовали 39 депутатов, представляющих оппозицию, так называемую «четверку» «Единства», а также независимые депутаты Эдвард Смилтенс и Роман Милославский. Против проголосовали 38 депутатов, 14 парламентариев воздержались.

Законопроект предусматривает прекращение предоставления статуса неграждан детям, родившимся после 1 июня 2018 года. В аннотации к нему говорится, что принятие такого закона будет способствовать формированию сплоченного, ориентированного на общие ценности латвийского общества.