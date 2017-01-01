Сигарета – не конфета. В Латвии запретят сладости, похожие на табачные изделия

В Латвии собираются запретить производство и торговлю сладостями, закусками, игрушками и другими предметами, визуально напоминающими сигареты. Соответствующие поправки к Закону о табаке в четверг рассмотрел парламент.

Жвачки и шоколадки в форме сигареты, конфеты из лакрицы в виде сигар, брелоки в виде сигаретной пачки - в скором времени все эти продукты должны исчезнуть с полок латвийских магазинов. Рассказывает представитель Министерства здравоохранения Лига Пимша: «Мы разработали поправки, запрещающие производство и торговлю сладостями, закусками, игрушками и другими предметами, визуально напоминающих курительные устройства. Таким образом, удастся сократить количество курящих среди молодежи, ведь

такие продукты только провоцируют их интерес к этому процессу».

Специалист по лечению зависимостей Кристине Мозерте не видит ничего плохого в запрете продуктов, напоминающих сигареты. Только вот врят ли это принесет ощутимые плоды. «Дети все равно найдут, что покурить», - говорит она.

«В таком случае, нужно запретить торговать всеми товарами цилиндрической формы, ведь дети с таким же успехом имитируют процесс курения, вставив в зубы сигарету или сладкую соломку», - делится размышлениями представитель бездымной ассоциации, объединяющей торговцев электронными сигаретами, Ольга Силакактиня. Ничего плохого в том, что жвачки в виде сигарет пропадут с полок магазинов представитель отрасли не видит, но действительно ли это поможет снизить количество курильшиков, задается вопросом она.

В Министерстве здравоохранения считают иначе:

товары, напоминающие сигареты, должны исчезнуть с прилавков.

Значит ли это, что под запрет попадут и трубочки с кремом, и конфеты на палочке, и карандарши, и сладкая соломка, которую дети часто используют как сигарету? По каким принципам минздрав планирует изымать опасные продукты?

«Этим будет заниматься Центр по защите прав потребителей. Там будут оценивать каждый случай индивиуально. Конечно, трубочки с кремом или карандаши не окажутся под запретом. Речь идет о продуктах, которые очевидно напоминают сигареты. Например, у нас в Латвии продаются жвачки в виде сигарет. Они выглядят как настоящая сигарета. Таких продуктов быть не должно!»

Помимо запрета на производство и торговлю сладостями, закусками, игрушками и другими предметами, визуально напоминающими сигареты, Сейм рассмотрит еще одну поправку к Закону о табаке. Ее суть сводится к тому, чтобы запретить использовать национальные символы, людей и анимационных персонажей на пачках табачных изделий.