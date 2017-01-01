RNP: Отопительный сезон по желанию жильцов можно начать хоть сегодня

Сообщество собственников квартир жилого дома (или их уполномоченное лицо) может принять решение о подключении дома к отоплению в любую определенную дату, не ожидая, когда начнется отопительный сезон в Риге, информирует Rīgas namu pārvaldnieks (RNP).

Отопление можно подключить до начала отопительного сезона в тех домах, где жильцы не имеют долгов за отопление в прошлом сезоне. Решение сообщества жильцов можно подать в виде заявления в любой центр по обслуживанию клиентов RNP, а также прислать по почте.

Отметим, что

в предыдущие сезоны в Риге, в домах, которые находятся на обслуживании RNP, отопительный сезон начался в середине октября.

В свою очередь первые дома, на основании решения сообщества квартирных собственников, были подключены к отоплению 29 сентября 2016 года.

Более подробную информацию о подключении домов к отоплению в определенную дату на основании общего решения сообщества квартирных собственников можно получить на сайте компании www.rnparvaldnieks.lv, по телефону 8900, электронно rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv, а также очно – в 10 центрах по обслуживанию клиентов по всей Риге.