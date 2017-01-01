«Во время учений разыгрывался сценарий блокады Балтии»

Министерство обороны Латвии еще только будет проводить детальный анализ совместных военных учений России и Белоруссии «Запад 2017», однако многие приемы, использованные во время учений, свидетельствуют о том, что разыгрывался сценарий изоляции Балтийского региона, сказал агентству ЛЕТА министр обороны Раймонд Бергманис.

Хотя активная фаза учений завершилась вчера, активность вооруженных сил России никуда не денется, подчеркнул Бергманис.

Теперь надо следить за тем, как будет исполняться сказанное президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что до 30-го числа все подразделения российских вооруженных сил должны покинуть территорию Белоруссии, добавил министр.

Бергманис сказал, что большое внимание было привлечено к самим учениям, однако более важно, что происходило до и после них.

«Оценивая общую картину, по-моему, отрабатывались многие элементы блокады Балтийского региона», - считает министр, добавляя, что, пока не проведен анализ учений, не стоит торопиться с преждевременными выводами.

Также он предположил, что главный акцент учений был сделан на полигоны в России, о чем свидетельствует тот факт, что учения лично посещал президент России Владимир Путин.

Бергманис также заверил, что в связи с учениями «Запад 2017» повышенной боевой готовности в НВС не объявлено, и армия работает в обычном режиме.

Как сообщалось, во время активной фазы учений «Запад 2017» провокаций в Латвии не констатировано, но учения завершившимися можно будет считать лишь после того, как подразделения вернутся на место своей постоянной дислокации, указывают в Министерстве обороны и МВД.