Прогноз на пятницу: погода будет более теплой и солнечной

Вечером в четверг Латвию с юго-востока пересекает зона осадков, местами идет умеренно-сильный дождь, свидетельствует метеорологическая информация.

Дожди продолжатся в ночь на пятницу и утром, местами ливневые, а день будет солнечным, на западе Латвии - облачным.

Ветер умеренный, с востока. Температура ночью составит +9..+13 градусов, днем до +17..+20, в Курземе немного прохладнее.

В Риге вечером в четверг пройдет умеренный дождь, в последующие сутки осадков не ожидается. Температура составит от +12 до +19 градусов тепла.