Из-за повышения уровня воды в Мусе и Мемеле сломался мост

После ливней в начале недели в Мусе и Мемеле повысился уровень воды, из-за чего сильно пострадал пешеходный мостик от Баускского городища к Кирбаксале, сообщила агентству ЛЕТА специалист по общественным отношениям муниципального предприятия ООО «Vides serviss» Айва Авота-Залстере.

Конструкцию моста задело плывшее по воде дерево, и мост обвалился. Принято решение демонтировать его после того, как вода спадет. Тогда можно будет сделать выводы, насколько пострадали конструкции моста и насколько они подлежат восстановлению.

Пешеходный мост через канал, соединяющий реки Мусу и Мемеле, устанавливается только в весенне-летний сезон. С него люди могут смотреть, как воды Мусы и Мемеле стекаются, образуя Лиелупе. Как правило, мост демонтируется поздней осенью.