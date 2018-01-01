Депутат: родители детей-неграждан променяли гражданство на безвиз с Россией

Нынешний состав Сейма к рассмотрению вопроса о детях-негражданах, скорее всего, не вернётся. Тема неграждан в активной политической повестке дня появится после парламентских выборов в октябре 2018 года. Такое мнение в программе Латвийского радио 4 «Подробности» высказал председатель фракции Союза зелёных и крестьян (СЗК) в Сейме Латвии Аугустс Бригманис.

Депутат признал, что вопрос о статусе детей неграждан имеет повод для обсуждения. Но близость парламентских выборов, когда депутаты используют любой популистский повод, чтобы угодить своему избирателю, не самая подходящая для этого атмосфера: «В этой связи должны высказаться те, кто сформирует следующий Сейм и следующее правительство - что они думают в этой связи и по какому пути идти», - заметил политик.

Бригманис объяснил, почему он проголосовал против передачи президентской инициативы в комиссии Сейма для её рассмотрения по существу: "Я как-то задался вопросом - почему родители, у которых родились дети-неграждане, не регистрируют их гражданами Латвии? Или они не знают о существовании такого порядка, или у них какая-то другая аргументация, или, будучи негражданами, они думают: ай, пускай и наши дети будут негражданами? На самом же деле, не могу сказать, что все, но

большинство родителей говорят, что это связано с визами для поездок в Россию или Беларусь".

Политик называет неправильной ситуацию, когда визовый вопрос ставится выше получения гражданства, но столь же неправильным считает навязывание гражданства даже несовершеннолетним детям: "Представим, пройдёт какое-то время, уже повзрослевший молодой человек столкнётся с проблемой получения визы, и спросит:

зачем мне "сделали" гражданство, а мои родители - неграждане? Я не хочу быть гражданином Латвии!.. И я с ним солидарен".

На вопрос ведущей Юлианы Жуковской почему депутаты от СЗК, которые во время предвыборной кампании 2017 года позиционировали себя представителями «партии президента», не поддержали сегодня главу государства, Бригманис ответил так: «В таких важных вопросах бывает хорошее поражение и плохой успех. Что лучше?.. Это плохой знак, когда президент терпит поражение. Но это не его вина, а стоящих рядышком советников. Я считаю, что в данном случае Канцелярия Президента не доработала до конца и не осознала всю ситуацию, поскольку негативный исход можно было прогнозировать уже заранее» .