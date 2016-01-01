Cамые плохие результаты - на централизованных экзаменах по математике и латышскому

Исследование Латвийского союза самоуправлений (ЛСС) о результатах централизованных экзаменов показывает, что самые плохие результаты экзаменов в 2016/2017 учебном году были по математике.

В прошлом учебном году средний результат централизованного экзамены по математике был 36,25%, а в 2016/2017 учебном году уже 34,85%, сообщила советник ЛСС по вопросам образования, молодежи и семьи Инара Дундуре.

ЛСС проводит исследование уже третий год, и результаты экзаменов по математике и латышскому языку ухудшаются.

Улучшились результаты по таким предметам, как русский и французский языки. В прошлом году средняя оценка на централизованном экзамене по французскому языку составила 70,55%, в этом году 73,33%. По русскому языку средняя оценка в прошлом году составила 67,04%, в этом году 68,56%.

ЛСС считает, что исследование важно для оценки самоуправлениями развития и достижений своих школ.