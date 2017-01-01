Вышел прогуляться и пропал: разыскивается 31-летний Роландс из Зиепниеккалнса

31-летний молодой человек - житель рижского микрорайона Зиепниеккалнс Роландс Йохансонс пропал без вести 6 сентября 2017 года. По словам его матери, в половине девятого вечера в день пропажи Роландс вышел прогуляться, сказал, что ненадолго, только до заправки на Виенибас гатве и обратно, но назад так и не вернулся.

С собой захватил мобильный телефон и ключи от квартиры. При нем также было два белых целлофановых пакета, один с книгами, в другом лежали коричневые ботинки и другие вещи. На sms и звонки не отвечает. С 11 сентября телефон вне зоны доступа. До 10 сентября родные искали своими силами в окрестностях Зиепниеккалнса - безрезультатно. 10 сентября заявили в полицию и только 21 сентября в Bezvests.lv.

ПРИМЕТЫ : Был одет в длинное коричневое пальто, вокруг головы повязан синий шарф. Фотография, на которой он острижен наголо и чисто выбрит, сделана 3 года назад, другого фото нет. Сейчас, по словам матери, мужчина выглядит совсем иначе: отрастил длинную черную бороду и волосы до плеч. Глаза зеленые.

Родных волнует эмоциональное состояние пропавшего, просят сообщать всех, кто видел молодого человека или что-то знает о его возможном месте нахождения, в полицию по номеру 110 или в Bezvests.lv - по телефону 22 084 084.