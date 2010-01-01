«Услуга» airBaltic: «Из Риги в Таллинн я добирался 10 часов»

Вчера вместо того, чтобы вылететь в 18.20 из Риги в Таллинн и быть в пункте назначения через 45-50 минут, пассажирам пришлось без какой-либо информации часами ждать в аэропорту, а в итоге добираться до Таллинна на автобусе.

Путешественник, который вчера должен был долететь до столицы Эстонии самолетом, рассказал Postimees о своем печальном опыте:

«Немного «прорекламирую» airBaltic. Как из Риги до Таллинна добраться примерно за 10 часов и до смерти устать? Прежде всего надо подождать в Рижском аэропорту пару часов самолета. На всех (именно на всех) табло ворота для самолета в Таллинн были указаны B4.

Был у ворот B4, хотя на экране у самих ворот было написано «Осло 18.10». Осло не менялось на Таллинн, а на табло продолжало отображаться Таллинн B4 и время уже было 18.00. Ничего не говорили по громкой связи, не было информации и на табло.

Пошел к работникам airBaltic и спросил, что происходит. Сказали, что самолет на Таллинн вылетает из B4, но в 19.00, поскольку самолет опаздывает. Хорошо, все сидели (около 50 человек) и ждали до 19 часов. Опять же абсолютно никакой информации не давали, пока вновь не спросили, что происходит.

Пришел взволнованный молодой человек от airBaltic, который сообщил, что самолет в Таллинн вообще отменен и нас каким-то образом доставят в Таллинн...

Рейс в 21.00 был полностью заполнен.

Мы стадом пошли в пункт обслуживания airBaltic, в другой конец аэропорта. Было 19.15, когда нам сказали, что в Таллинн попадем на автобусе, который приедет за нами около 21 часа...Ну, я не знаю. Ладно, что airBaltic — авиакомпания, у которой нет возможности найти замещающий самолет, но на предоставление автобуса им необходимо почти два часа!

Думали, наивные, что как минимум доедем до Таллинна на автобусе со всеми удобствами, вроде Lux Express. Но где уж там!

Просто не поверил своим глазам, когда увидел этот автобус, который ни одна фирма в Эстонии больше не использует.

Старый и с грязными сидениями. О WiFi и прочем можно было только мечтать. Я выпил кофе и через 30 минут со мной случилась неприятность.

Водитель автобуса решила проехать по всей Риге (не по окружной дороге, чтобы постоять на всех светофорах). Попробовал открыть дверь туалета, но она была закрыта. Спросил у водителя, что мне теперь делать. Ответ не последовал, но он повернул на заправку с самообслуживанием, где не было ни магазина, ни туалета. Показал, что кустики там, иди туда.

Более приличная остановка уже была только в Икла, где я вместе с еще парочкой пассажиров были вынуждены выбегать перед автобусом, чтобы без нас не уехали. Туалет в автобусе оставался закрыт. В Таллинн приехали после 2 часов ночи».