В Латвию пришло бабье лето: днем воздух прогреется до +20 градусов

Сегодня во второй половине дня воздух на большей части территории страны прогреется до +18..+20 градусов, немного прохладнее будет только на западе - +15..+18 градусов, сообщают синоптики.

Местами еще ожидаются кратковременный дождь и грозы, будет дуть умеренный восточный ветер.

В Риге температура воздуха сегодня повысится до +19 градусов. Возможен кратковременный дождь.

По прогнозам синоптиков, бабье лето продолжится в выходные и на следующей неделе.

В выходные дни воздух прогреется до +16..+21 градуса, ночная температура составит +5..+8 градусов.

На следующей неделе в Латвии сохранится влияние антициклона, и существенных изменений погоды не ожидается. Будет сухо и солнечно, температура воздуха во второй половине дня будет повышаться до +15..+20 градусов, а ночная температура составит +4..+7 градусов.