Гаусс: маршрут Рига-Лиепая превзошел все ожидания

«Раньше мы говорили, что хотим достичь на этом маршруте показателя 3200 пассажиров. Но в настоящий момент сделано уже 4570 резерваций, то есть маршрут превзошел ожидания», - сказал Гаусс.

По его словам, этот маршрут положительно влияет и на общую деятельность «airBaltic», так как «подвозит» пассажиров из Лиепаи в Ригу, откуда они летят дальше.

14 сентября «airBaltic» объявила, что продолжит полеты между Лиепаей и Ригой и в зимний период. «Как правило, зимний период гораздо «слабее», чем лето, поэтому мы оценивали окупаемость. (…) Даже в том случае, если отдельными рейсами летит всего 5-10 человек, это не означает, что маршрут невыгоден. Если пассажиры зарезервировали полет дальше из Риги, например, в Рим, наша выгода очень велика, потому что пассажиры летят нашими самолетами из Латвии, а не из другой страны», - сказал руководитель авиакомпании.

В то же время, по словам Гаусса, в обозримом будущем это будет единственный внутренний авиамаршрут в Латвии. «Другие аэропорты не готовы или не заинтересованы в этом. Такой маршрут помогает и развитию региона, обеспечивая новые рабочие места и т. д.», - сказал руководитель авиакомпании.