Страховщики рассказали о том, когда прекратится рост цен на полисы ОСТА

Стабилизация цен на полисы обязательного автострахования возможна к концу нынешнего года. А пока страховка ОСТА продолжает дорожать. Это в эфире утренней программы Латвийского радио 4 «Домская площадь» признал глава Ассоциации страховщиков Янис Абашин.

По словам представителя отрасли, это может произойти уже к Новому году: «Конечно, плюс – минус, но таких скачков больше не должно быть».

Абашин связывает это с серьёзной конкуренцией на латвийском страховом рынке:

«Кто-то из этих игроков должен сказать: Всё! Для моего портфеля цена поднялась достаточно, чтобы этот портфель был рентабельным.

К тому же, если цены поднимаются столь стремительно, то к нам в любой момент может войти какой-то страховщик из Польши или Португалии. По этой причине я не вижу предпосылок для дальнейшего стремительного роста»

Абашин признал, что рост цен продолжается. В течение первого полугодия годовые полисы подорожали, в среднем, на 17%. Для физических лиц этот рост оказался больше, чем для юридических, так как в этом сегменте рынка острее конкуренция.

Глава ассоциации утвердительно ответил на вопрос о том, что дорожающая страховка может спровоцировать рост числа тех, кто будет ездить без полисов обязательного автострахования: «Да, немного опасаемся. Уже сейчас мы видим, что без годного полиса ездит около 1,5% водителей. Но надо понимать одну вещь – убытки придётся покрывать самому. А этой порой огромная сумма».