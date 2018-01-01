Из Латвии на курорт: Ryanair в марте начнет выполнять новые полеты из Риги

Ирландская авиакомпания-дискаунтер «Ryanair» в марте 2018 года начнет выполнять полеты из Риги в Пафос (Кипр) и Бургас (Болгария), сообщили агентству ЛЕТА в международном аэропорту «Рига».

Полеты будут выполняться дважды в неделю, начиная с конца марта следующего года - с началом летнего сезона.

Как сообщалось, на прошлой неделе «Ryanair» объявила о своем первом маршруте следующего летнего сезона - в марте 2018 года авиакомпания начнет выполнять полеты из Риги в испанскую Жирону. Полеты будут выполняться дважды в неделю, начиная с конца марта следующего года. Жиронский аэропорт находится менее чем в 100 км от Барселоны.

«Ryanair» выполняет полеты из Риги по 13 направлениям.