В Смилтенском крае попросят правительство объявить чрезвычайную ситуацию

Депутаты Смилтенской краевой думы сегодня единогласно решили просить правительство объявить в крае чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве, сообщил агентству ЛЕТА руководитель самоуправления Гинт Кукайнис.

Как и во многих других местах в Латвии, в Смилтене крестьяне из-за проливных дождей и наводнений тоже не могут убрать урожай и начать сев озимых. В нескольких местах вышедшие из берегов реки затопили поля. Дождями размыты несколько дорог.

Чрезвычайная ситуация в сельском хозяйстве из-за продолжительных проливных дождей и вызванных ими наводнений объявлена уже в 29 краях Латвии.