В субботу в Латвии ожидается солнечная погода

В субботу в Латвии будет сухая и солнечная погода, прогнозируют синоптики. Ночью и утром в Курземе еще будет облачно, местами возможен туман. Будет дуть слабый до умеренного восточный ветер.

Минимальная температура воздуха на восходе солнца ожидается от +6 градусов в восточных районах до +11, +13 градусов на Курземском морском побережье.

Днем ожидается умеренный восточный ветер, максимальная температура воздуха во второй половине дня - от +15, +16 градусов в северо-восточных районах до +20, +21 градуса на западном Курземском побережье.

В Риге в субботу ожидается солнечная погода, умеренный восточный ветер. Утром температура воздуха понизится до +10, +11 градусов, во второй половине дня воздух прогреется до +18, +19 градусов.