МИД: надо быть готовыми к направленным против сил НАТО кампаниям дезинформации

Надо быть готовыми к направленным против сил НАТО кампаниям дезинформации, поэтому важно сотрудничать в вопросах стратегической коммуникации, отметила сегодня парламентский секретарь МИД Занда Калниня-Лукашевица на встрече с делегацией комитета по национальной обороне палаты представителей канадского парламента.

Как сообщили агентству ЛETA в МИД, Калниня-Лукашевица заверила, что Латвия высоко ценит вклад Канады в укрепление безопасности.

Представители делегации парламента Канады отметили, что визит в Латвию дает возможность углубленно ознакомиться с ситуацией в регионе. Обсудив возможности сотрудничества двух стран, основанного на общих ценностях, стороны сошлись во мнении о целесообразности идентифицировать конкретные проекты в сфере сотрудничества в развитии, в реализации которых они могли бы сотрудничать как партнеры.

Во время встречи стороны положительно оценили также начало 21 сентября временного применения Всеобъемлющего торгово-экономического соглашения ЕС и Канады (CETA). Это позволит предпринимателям двух стран осваивать новые рынки, умножая тем самым благосостояние общества и укрепляя безопасность.

Делегация комитета по национальной обороне палаты представителей парламента Канады во главе с его председателем Стивеном Фьюри прибыла с визитом в Ригу из Бельгии и далее отправится на Украину.