Журналистка устроилась посудомойкой в ресторан Tokyo City и узнала много «интересного»

Журналисты передачи «Aizliegtais paņēmiens» на канале LTV попали «на кухню», причем в прямом и переносном смысле одной из самых популярных сетей ресторанов в нашей стране Tokyo City.

Как рассказал руководитель программы Гунтис Боярс, с 25 сентября начнется цикл из пяти передач по кодовым название «Токио» в котором будет рассказываться, как журналистка передачи устроилась посудомойкой и 5 месяцев проработала в Tokyo City.

Боярс рассказал, что здесь вскрылись такие нелицеприятные детали как «зарплаты в конвертах» и трудостройство нелегальных работников - студентов из Узбекистана и Бангладеш. В ходе расследования привлечены СГД и Финансовая полиция.

На вопрос почему журналисты захотели разоблачить именно Tokyo City, он пояснил, что создатели программы много наслышаны о «пятнах» в работе наших мест общепита - в том числе и о вышеназванной сети.

Он отметил, что журналисты изачально хотели устроиться во все известные сети такие Lido, Čili Pica, Double Coffee и другие. Но в большинстве мест вопрос оплаты труда был озвучен работодателем достаточно корректно. Однако в трех вскрылись не соответствующие законодательству схемы оплаты - с Tokyo City журналисты и начали вести свое расследование этой проблемы.

Как уже сообщал наш портал, в начале сентября в Риге прошли пикеты против «зарплат в конвертах» именно в этом ресторане. В свою очередь предприятие отрицает, что платит зарплату нарушая закон и допускает, что акция - это происки конкурентов.

Организатор пикет Мара Курсите информировала что цель мероприятия - обратить внимание общественности на выплаты в конвертах, которые практикуются уже долгое время, а также неоплаченные сверхурочные часы, минимальные соцгарантии и необоснованные подозрения в махинациях с клиентами.

Член правления компании «Restograd», которая управляет работой сети, Дмитрий Трибунцев заявил, что ему неизвестен организатор акции. Он допустил работу конкурентов, однако отказался рассказать поподробнее о своем предположении.

Также он отрицает и все обвинения, добавив, что компания всегда открыта для сотрудничества с СГД. «Не секрет, что на данный момент налоговики проводят большие проверки в ресторанном бизнесе, мы готовы сотрудничать и предоставим всю необходимую информацию СГД, если это необходимо», - заявил Трибунцев. Он рассказал, что средняя зарплата здесь составляет от 400 до 500 евро.