Опасность на Даугавпилсском шоссе у Спуньгени уменьшилась

Ситуация на Даугавпилсском шоссе у Спуньгени, где сегодня во второй половине дня в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) из грузовой автомашины произошла утечка химического вещества, стала уже менее опасной, сообщила агентству ЛETA представитель Государственной службы охраны среды (ГСОС) Марута Буклевича.

По ее словам, присутствие химического вещества в воздухе все еще ощущается, но уже меньше.

«Все контролируется», - заверила Буклевича, отметив, что ответственные службы продолжают выполнять свои обязанности.

Количество вытекшего химического вещества подсчитано, но еще уточняется, добавила она.

Транспортное средство, перевозившее химическое вещество, направлялось с предприятия ООО «Латвияс химия» в АО «Прейлю сиерс».

По информации «Латвияс валстс цели», движение транспорта на участке Даугаспилсского шосее между Плявиняс и Екабпилсом все еще блокировано.

Как сообщалось, сегодня на 134-м км Даугавпилсского шоссе в Крустпилсском крае у Спуньгени в результате ДТП из грузовой автомашины произошла утечка химического вещества, по всей вероятности, азотной кислоты. На месте происшествия работают ответственные службы, движение транспорта ограничено, из ближайших окрестностей в радиусе 300 метров эвакуированы четыре жителя.