Далай-лама в Риге восхитился духом ЕС и рассказал, почему приезжает в Латвию

«Я восхищаюсь духом ЕС, его должен перенять весь мир», - заявил на пресс-конференции в Риге духовный лидер буддистов, лауреат Нобелевской премии мира Далай-лама XIV. Он выразил радость тем, что вновь посещает Латвию.

Далай-лама говорил о том, что в мире 7 миллиардов человек, отличающихся по языку, традициям, религии и культуры, но людям не надо концентрироваться на различиях, потому что из-за этого возникают конфликты.

Он указал также на проблему глобального потепления, которая касается всех жителей Земли, и в борьбе с ней люди должны выступать как единое сообщество.

В религиях мира есть отличия, но все их объединяет любовь и терпимость. «Миллиард жителей мира вообще не принадлежат ни к одной религии, но эти принципы относятся и к ним», - сказал Далай-лама. По его мнению, мир должен отказаться от силового пути решения проблем.

«Дух ЕС должен распространиться до Африки, до Азии. Союз - лучший споособ быть едиными, а это обеспечивает мир. Это моя мечта», - заявил Далай-лама.

На вопросы иностранных журналистов о том, почему он часто бывает в Латвии, но не посещает другие страны, Далай-лама ответил, что его хотят слышать и россияне, для которых поездка в Индию слишком дорога, а приехать в Россию он не может.