Золотая осень в Латвии в этом году может быть особенной

Погодные условия в ближайшую неделю будут способствовать окрашиванию листьев, особенно в восточной части страны, и золотая осень в этом году может быть особенно яркой, свидетельствуют прогнозы.

По данным «AccuWeather», на осеннюю окраску листьев влияют такие разные факторы, а больше всего - продолжительность солнечного света и температура воздуха, - сообщает ЛЕТА.

Солнечная погода и холодные ночи способствуют появлению желтого и красного цветов. Желтый и оранжевый цвета связаны с распадом хлорофилла, а красный - с количеством углеводов в конце вегетативного периода, чему способствуют дождливая погода и влажная почва в конце лета. Образование красного пигмента приостанавливается из-за ранних осенних заморозков.

Кульминация золотой осени приходится на октябрь.

Как уже сообщалось, в субботу, 23 сентября, в первый день астрономической осени, по всей Латвии ожидается сухая и солнечная погода.

Максимальная температура воздуха составит от +16 на востоке страны до +20..+21 на западном побережье Курземе. Ветер умеренный, восточный.

В Риге в субботу ожидается солнечная погода, умеренный восточный ветер. Утром температура воздуха понизится до +10, +11 градусов, во второй половине дня воздух прогреется до +18, +19 градусов.

Погодные условия определяет антициклон.